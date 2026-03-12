Nữ NSND là tiến sĩ: "Họ bảo chỉ cần mời tôi đến nói tiếng Việt, không cần hát"

Mới đây, NSND – tiến sĩ Bạch Tuyết đã ghé viện dưỡng lão nghệ sĩ để thăm bạn thân mình là nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền.

Được biết, cả Diệu Hiền và Bạch Tuyết thân nhau từ thời trẻ dù không đi chung đoàn cải lương. Cả hai đều là học trò của cố NSND Phùng Há và giữ được tình bạn suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Diệu Hiền và Bạch Tuyết

Hiện tại, NSND Bạch Tuyết có cuộc sống khá giả, viên mãn hơn nên luôn giúp đỡ nghệ sĩ Diệu Hiền.

NSND Bạch Tuyết chia sẻ với nghệ sĩ Diệu Hiền về cuộc sống hiện tại: "Bây giờ thì hầu như không đi hát nữa mà lo làm Học viện cải lương (nơi đào tạo các nghệ sĩ cải lương trẻ). Cũng có mấy đứa ra trường rồi còn đứa nào muốn học tiếp thì tôi vẫn dạy. Cái nghề này là học cả đời mà nên ai ham học thì tôi vẫn dạy.

Hồi ở trên Bộ phát động là tôi cũng dạy tới 13 người diễn vai Dương Vân Nga từ Nam ra Bắc. Nói chung là cũng đào tạo được một thế hệ kế cận rồi. Bây giờ tôi nằm xuống cũng yên tâm. Ít ra là vẫn có người diễn tiếp các vai cải lương của tôi.

Diệu Hiền cũng vậy, bây giờ Hiền có nằm xuống thì cũng đâu thiếu người đóng đào võ, diễn lại các vai của Hiền".

Nghệ sĩ Diệu Hiền nói thêm: "Bây giờ vẫn nhiều người muốn mời Bạch Tuyết đi hát lắm. Hôm nọ tôi đi hát ở chùa Vạn Linh tại Bến Xúc, trên đường đi ra Vũng Tàu, người ta hỏi tôi suốt, hỏi làm sao để mời được Bạch Tuyết đi hát.

Sư thầy còn bảo tôi, chỉ cần Bạch Tuyết đến ngồi một chỗ thôi, không cần ca hát gì cả".

NSND Bạch Tuyết đáp: "Đi hát cũng như một bữa ăn vậy, phải đủ duyên thì mới thành cho nên cứ đủ duyên thì tôi sẽ lại đi hát lại. Khán giả thương mình nên dù có ca một câu thôi người ta vẫn vỗ tay, chứ tuổi này rồi còn ca hát gì được nữa.

Tôi còn nhớ hồi đó tôi đi Tây biểu diễn, bà con khán giả nói với đại sứ Việt Nam bên đó rằng chỉ cần mời được Bạch Tuyết tới, không cần hát gì. Họ bảo: "Ngài đại sứ ơi, chúng tôi nghe Bạch Tuyết ca qua băng đĩa được rồi, chỉ cần ông mời cô ấy tới đây nói tiếng Việt cho chúng tôi nghe là được". Khán giả dễ thương cỡ đó, nên nhiều khi chỉ cần xuất hiện thôi cũng được".