Vợ cũ Bảo Chung: "Một tuần tôi phải xạ trị 3 lần, mỗi lần 700 nghìn đồng"

Mới đây, nghệ sĩ Bội Ngọc (vợ đầu tiên của danh hài Bảo Chung) đã chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại của mình ở tuổi 68.

Bà nói: "Hôm qua tôi vừa đi tái khám xong và lên phác đồ điều trị bệnh. Tuần tới tôi phải lên viện 3 buổi để xạ trị. Cứ mỗi tuần tôi đi xạ trị 3 lần, nếu tôi mệt quá thì đi 2 buổi.

Nghệ sĩ Bội Ngọc

Trước đó bác sĩ chẩn đoán tôi bị u ác tính ngay xương sống, nếu không điều trị là liệt. Bác sĩ bảo rằng, tôi phải xạ trị cho khối u nhỏ lại chứ chưa phẫu thuật được, vì tôi chưa có tiền phẫu thuật và khối u cũng chưa tới mức cần phẫu thuật ngay, tạm thời cứ xạ trị trước để chặn sự phát triển của khối u.

Nếu tôi không xạ trị thì thời gian tới khối u sẽ ăn lên tới não, tôi sẽ phải sống thực vật. Thời gian gần đây, một số nghệ sĩ trong nghề và kênh truyền thông có đến thăm hỏi và chia sẻ về hoàn cảnh của tôi. Tôi cũng mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.

Bác sĩ báo cho tôi rằng mỗi buổi xạ trị của tôi là kéo dài 2 tiếng đồng hồ, giá là 700 ngàn đồng. Giá này là đã được bớt vì họ cũng thấy hoàn cảnh của tôi khó khăn quá, còn bình thường là phải lên đến hơn 1 triệu đồng.

Tôi nghĩ, cứ phải từ từ thì các mạnh thường quân mới biết đến và giúp mình được. Cũng tùy lòng hảo tâm của mọi người, có bao nhiêu thì tôi trị bệnh bấy nhiêu. Tôi mong rằng sẽ phục hồi lại sức khỏe để có sức giúp đỡ những người già yếu, neo đơn hơn tôi.

Tôi cầu nguyện có sức khỏe để chăm sóc, giúp đỡ các cụ già hơn tôi ở chùa hoặc ở bất cứ đâu tôi có thể giúp.

Từ hôm nọ tới giờ cũng nhiều bạn bè đồng nghiệp gọi điện thăm hỏi tôi. Hôm qua cũng có nhóm bạn học chung với tôi ở trường Sân khấu ngày xưa tới thăm. Họ nói rằng không biết tôi ở đâu để tìm vì mất liên lạc với tôi quá lâu rồi, nhờ các kênh Youtube đưa tin mà họ mới tìm được ra tôi để thăm hỏi. Cũng nhờ số tiền thăm hỏi của bạn bè cũ mà hôm nay tôi mới có tiền đi xạ trị".