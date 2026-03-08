Vợ cũ Bảo Chung được chùa cưu mang, nhắn 1 đồng nghiệp: "Chị nhớ em lắm"

Vừa qua, kênh Sự kiện và Ẩm thực đã tới thăm nghệ sĩ Bội Ngọc được biết tới là vợ cũ của danh hài Bảo Chung, hiện đang sống neo đơn không nhà cửa, được một ngôi chùa cưu mang.

Nghệ sĩ Bội Ngọc chia sẻ, bà ly hôn với danh hài Bảo Chung từ năm 37 tuổi và ở vậy tới giờ. Bà từng có nhà hàng, nhà cửa đàng hoàng nhưng bị tai biến phải chữa trị tốn kém và nuôi con trai bị ung thư, nên phải bán nhà đi, giờ trắng tay và không người thân thích.

Bội Ngọc

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Bây giờ tôi sống ở chùa. Tôi làm các công việc cho chùa như quét nhà, quét sân, lau dọn nhà cửa. Các chị trong chùa cũng hiểu tôi bị tai biến chân yếu nên không cho tôi làm việc nặng.

Hiện tại, chùa cưu mang hơn 200 cụ già, trong đó có tôi. Chúng tôi ở quây quần với nhau ở chùa. Tôi ở đây cũng ít tâm sự với ai, nhưng vẫn được các cụ thương vì biết hoàn cảnh tôi khổ quá. Tôi cũng biết sống nên được lòng các cụ.

Tôi ở đây ăn cơm chùa nấu, cứ đói thì ăn. Chùa nấu một cữ thì tôi múc ra chia ăn buổi sáng và chiều".

Tiếp đó, nghệ sĩ Bội Ngọc gửi lời tới vợ chồng nghệ sĩ Hoài Thanh - Đỗ Quyên: "Em chào anh Hoài Thanh và chị Đỗ Quyên. Em rất nhớ anh chị.

Hồng Tơ

Em là Bội Ngọc, hồi xưa hát chung với chị Đỗ Quyên trong tuồng của cô Phùng Há. Em cũng từng hát ở Quán nghệ sĩ của anh chị tại quận 1. Thời gian sau này phải hai mấy năm em thất lạc, không gặp lại anh chị.

Em nhớ anh chị rất nhiều nhưng không có cơ hội. Sẵn ngày hôm nay em về chùa Lâm Quang ở, gặp được các cháu ở đây, các cháu mới cho biết quen với anh chị nên em gửi lời chào tới anh chị".

Bội Ngọc gửi lời tới nghệ sĩ Hồng Tơ: "Chị là vợ cũ của anh Bảo Chung này, Hồng Tơ ơi. Chắc bây giờ Hồng Tơ nhìn chị chắc không nhận ra đâu. Chị em mình phải mấy chục năm nay chưa gặp nhau.

Chị rất nhớ em nhưng không biết làm sao để gặp được. Hôm nay có duyên gặp được các em các cháu nên mới liên hệ lại với Hồng Tơ được. Chị không biết nói gì hơn, chỉ biết chúc em nhiều sức khỏe".