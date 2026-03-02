Mỹ Tâm nói 1 điều quý giá nhất: "Có dùng tiền cũng không mua được"

Vừa qua, tại chương trình Tết bền Tết khởi, ca sĩ Mỹ Tâm đã chia sẻ về bộ phim Tài do cô đầu tư sản xuất sắp ra rạp.

Cô nói: "Bộ phim này không quá mới về chủ đề nhưng tổng hợp được nhiều chủ đề vào nhau. Có những bộ phim thuần về gia đình, lại có những bộ phim đơn thuần về hành động hoặc thiên về hài.

Mỹ Tâm

Phim Tài thì có cả gia đình, hành động và hài. Tuy nhiên, mức độ hài ít thôi, không nhiều, vừa đủ để tạo điểm nhấn. Mấu chốt của câu chuyện là nhân vật Tài với mẹ. Cậu Tài này phải đi cứu mẹ, trả tiền nợ cho mẹ nên sẽ có những cảnh hành động xảy ra.

Cái lạ ở đây là phim tình cảm gia đình nhưng có thêm chút yếu tố hành động, tức đầy đủ mọi yếu tố mặn ngọt chua cay. Mỗi yếu tố một chút để cộng hưởng vào, đẩy mạnh tâm lý nhân vật vào trong phim. Đây là phim tâm lý của nhân vật rõ ràng hơn tâm lý chung chung.

Điểm neo của phim Tài trong lòng khán giả sẽ là tình thân, lòng hiếu thảo giữa con và mẹ. Ai cũng bắt đầu với một mục đích tốt nhưng có thể hành động sai.

Tuy nhiên, sau cùng thì điều quý giá nhất vẫn là gia đình, cái này có dùng tiền cũng không mua được. Đây là điều tôi muốn gửi gắm và cái tên Tài cũng nói được điều đó".

Mỹ Tâm cũng chia sẻ về Mai Tài Phến, diễn viên thủ vai chính trong phim: "Về cơ bản, người diễn viên vào vai Tài là Mai Tài Phến đã hiểu quá rõ về nhân vật đó, hình dung ra được sẽ phải đi ra sao, làm cái gì ngay từ đầu. Bạn đã dành quá nhiều thời gian cho dự án đó để nghiên cứu về nhân vật.

Từ trang phục tới đầu tóc, tạo hình nhân vật đều là Mai Tài Phến làm, tôi cũng không cần làm gì. Bạn ấy tự viết kịch bản và hiểu rõ nhân vật nhất nên tôi hoàn toàn tin tưởng, không cần phải lăn tăn.

Thậm chí, khi Mai Tài Phến diễn mà tự cảm thấy không đạt là sẽ tự làm lại chứ tôi không cần nói. Hoặc tôi chỉ cần góp ý một chút thì Mai Tài Phến sẽ tự chỉnh lại. Tôi chỉ góp ý như thế thôi, không can thiệp gì nhiều".