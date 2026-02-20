Nữ NSND nổi tiếng miền Nam nói thẳng về Dược sĩ Tiến

Vừa qua, tại chương trình Trò chuyện với tương lai, NSND Hồng Vân đã nhận định thẳng thắn về một đàn em của mình là Dược sĩ Tiến. Cô nói: "Nếu Dược sĩ Tiến có điều kiện thì cứ việc thực hiện tất cả những ước muốn, đam mê của mình, kể cả đam mê nghệ thuật, dù có khả năng hay không thì cũng cứ thực hiện.

NSND Hồng Vân

Tôi thấy Dược sĩ Tiến là một người kinh doanh rất giỏi, doanh nhân thành công. Nói Dược sĩ Tiến là MC thì không đúng. Tôi bắt gặp ở Dược Sĩ Tiến một người hoạt ngôn, am hiểu tâm lý học.

Nói Dược sĩ Tiến là giáo sư tâm lý thì hơi quá, nhưng cũng là một người có sự am hiểu tâm lý con người, hiểu cả về giáo dục, nói chung là hiểu rất nhiều thứ thì mới làm host một chương trình như thế này.

Chưa kể, Dược sĩ Tiến lại là ca sĩ, hát rất hay. Cái này là tôi nói công tâm, tôi coi một số đoạn hát của Dược sĩ Tiến thấy rất hay. Trời ơi, hát chung với Thanh Lam đâu phải đơn giản mà Dược sĩ Tiến lại làm được.

Rõ ràng, rất nhiều thứ Dược sĩ Tiến có thể làm được và hoàn thành tốt, tận hưởng được nó, thì việc gì lại không làm, miễn là việc đó tạo cho mình sự thích thú, sung sướng. Tại vì tôi không có tiền thôi, chứ tôi mà có tiền thì cũng làm nhiều thứ nữa.

Dược sĩ Tiến

Nếu tôi có nhiều tiền thì tôi sẽ xây dựng lại sân khấu kịch của tôi. Tôi sẽ làm một sân khấu chỉ diễn miễn phí cho sinh viên. Trời ơi, cái này là tôi nói thật, là ước mơ của tôi nhưng tôi chưa làm được".

Dược sĩ Tiến (Phạm Minh Hữu Tiến) là một nhân vật đa năng và có sức ảnh hưởng đáng kể trong ngành làm đẹp cũng như giải trí tại Việt Nam. Xuất thân từ chuyên môn ngành dược, anh xây dựng tên tuổi qua việc đào tạo thẩm mỹ trước khi lấn sân sang sản xuất chương trình thực tế.

Dù phong cách thời trang và phát ngôn đôi khi gây tranh luận trái chiều, không thể phủ nhận khả năng tư duy chiến lược và sự đầu tư bài bản của anh trong các dự án. Anh hiện là gương mặt quen thuộc trong vai trò giám khảo và nhà sản xuất của nhiều show truyền hình lớn.