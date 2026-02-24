Nữ danh ca U70 được mời chạy show Tết hải ngoại từ chối thẳng để ở Việt Nam

Mới đây, chương trình Người kể chuyện tình đã lên sóng với sự tham gia của danh ca Ngọc Ánh ở vị trí giám khảo.

Tại chương trình tuần này, nữ danh ca tiết lộ về điều quý giá nhất mình có được sau hơn 40 năm hoạt động: "Không có sức khỏe thì không thể giữ được giọng hát. Điều tiên quyết là giọng hát, sau đó là sức khỏe, đam mê và nhiệt huyết. Tôi mắn sở hữu giọng hát trời phú cùng nền tảng sức khỏe tốt".

Ngọc Ánh

Về cuộc sống hiện tại ở tuổi 61, Ngọc Ánh nói: "Tôi vẫn chạy show đều đặn. Tôi may mắn không mắc các bệnh nền như huyết áp, tim mạch hay tiểu đường. Tuy nhiên, vì phải đi giày cao gót trên 10 phân suốt 40 năm và cường độ biểu diễn dày đặc nên tôi gặp vấn đề về khớp gối và đang điều trị định kỳ.

Dù phải hạn chế giày cao gót và chú ý giảm cân để bảo vệ sức khỏe, tôi vẫn giữ phong thái chỉn chu mỗi khi bước lên sân khấu.

Mang giày cao gót giúp tạo dáng đẹp và nữ tính hơn. Nhưng giờ tôi linh hoạt hơn, di chuyển xong là thay giày để bảo vệ đôi chân.

Gia đình cũng là điểm tựa lớn khi con cái luôn hỗ trợ, đưa tôi đi thăm khám và san sẻ những công việc nặng nhọc.

Công chúng thường gọi tôi là "nữ hoàng nhạc rock" hay "danh ca Ngọc Ánh". Với tôi, mỗi danh xưng đều là tình cảm trân quý mà khán giả và báo chí dành tặng. "Nữ hoàng nhạc rock" gắn với một dòng nhạc cụ thể, trong khi "danh ca Ngọc Ánh" bao trọn cả hành trình 40 năm và nhiều thể loại âm nhạc tôi theo đuổi.

Tôi hân hạnh được khán giả yêu thương gọi như vậy. Danh xưng ấy chứa đựng rất nhiều ý nghĩa.

Dù thường xuyên nhận được lời mời lưu diễn nước ngoài dịp Tết, tôi vẫn chọn ở lại Việt Nam để sum vầy cùng gia đình. Sau khi mẹ qua đời, tôi càng trân trọng thời gian bên cha tôi, ông hiện 97 tuổi.

Tết tôi muốn ở nhà với ba và con. Tôi không cần được lì xì, chỉ mong được hát, được gặp khán giả và quây quần cùng gia đình. Vì thế, tôi chọn ở nhà thay vì lao ra ngoài kiếm tiền dù đi hát ở nước ngoài có thể sẽ được nhiều tiền hơn.

Với tôi, mùa xuân là dịp của đoàn tụ và những khoảnh khắc bình yên thay vì những chuyến đi xa".

Về thế hệ ca sĩ trẻ hiện nay, Ngọc Ánh nhận định: "Thế hệ hôm nay có nhiều điều kiện thuận lợi nhờ sự phát triển của công nghệ và môi trường nghệ thuật hiện đại. Tuy nhiên, chính sự đủ đầy ấy có thể khiến một số người trẻ dễ ỷ lại.

Điều quan trọng nhất vẫn là giọng hát. Các bạn phải tập luyện, phải thuộc lời, phải hát bằng cảm xúc. Khi khán giả bỏ tiền mua vé đến xem, mình phải thể hiện sự chuyên nghiệp. Học thuộc lời không chỉ là tôn trọng khán giả mà còn là tôn trọng tác giả và chính bản thân mình.

Với tôi, tuổi trẻ là bảo vật của một đời người. Và điều quý giá nhất mà một nghệ sĩ trẻ có thể làm chính là sử dụng quãng thời gian ấy để rèn luyện, cống hiến và giữ trọn đam mê".