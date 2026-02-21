Tổ nghề sống miền Nam lấy nước mắt khán giả Hà Nội

Vừa qua, tại chương trình Chân dung nghệ sĩ Jimmy TV, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đã chia sẻ về người đàn chị anh luôn kính trọng là NSND Kim Cương – nữ NSND quyền lực miền Nam.



Anh nói: "Cô Kim Cương là một diễn viên đa dạng. Cô đóng bi kịch thì khỏi nói, đóng hài cũng khỏi chê. Từ gái nông thôn đến gái thị thành cô Kim Cương đều diễn xuất sắc.

Thành Lộc và NSND Bảy Nam

Cảm xúc của cô Kim Cương khi diễn rất tự nhiên, đi vào cảm xúc mọi người. Đó là một nét diễn rất chân phương, dung dị đúng phong cách người miền Nam.

Người ta hay nói, người miền Nam thật thà như củ khoai củ sắn nên câu chuyện họ kể, vở kịch họ diễn cũng đơn giản, mộc mạc nhưng vẫn có những bài học sâu sắc để từng người xem tự rút ra được qua khía cạnh cuộc đời họ, không mang nặng dấu ấn giáo điều.

Đó chính là kịch của cô Kim Cương. Cô thường chọn những vấn đề mộc mạc, dung dị nhất, gần gũi với đời thực nhất để diễn.

Sau này, có một nghệ sĩ khác cũng là được điều này là nghệ sĩ Bắc Sơn. Những vở kịch của ông chỉ nói về chuyện đời sống của người miền Tây, đơn giản thôi nhưng nói lên được tình yêu quê hương, đất nước rất sâu đậm".

Tiếp đó, nghệ sĩ Thành Lộc tiết lộ về người ảnh hưởng lớn đến nét diễn xuất của mình là NSND Bảy Nam (người được coi là Tổ nghề sống sân khấu miền Nam):

NSND Kim Cương và NSND Bảy Nam

"Má Bảy Nam là người tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới cách diễn xuất của tôi trong vở Dạ cổ hoài lang (vở kịch lừng lẫy của Thành Lộc) sau này. Tôi học hỏi được rất nhiều từ cách diễn xuất của má Bảy Nam.

Vở kịch Lá sầu riêng của má Bảy Nam và cô Kim Cương là bi kịch đẫm nước mắt, lấy được nhiều nước mắt khán giả. Sau đó 10 năm, tôi dựng được vở kịch Dạ cổ hoài lang, cũng là bi kịch lấy nước mắt khán giả.

Ở vở Lá sầu riêng là hai người phụ nữ lấy nước mắt khán giả còn tới Dạ cổ hoài lang là hai người đàn ông, tôi cùng nghệ sĩ Việt Anh lấy nước mắt khán giả. Lá sầu riêng và Dạ cổ hoài lang cũng đều ra Hà Nội diễn, lấy nước mắt khán giả Hà Nội.

Má Bảy Nam đã lấy được rất nhiều nước mắt khán giả Hà Nội qua vở Lá sầu riêng. Điều đó khiến tôi cảm thấy có sự nối tiếp.

Ở nhân vật ông Tư trong vở Dạ cổ hoài lang, tôi chịu ảnh hưởng từ dáng đi, cách đứng, cách phát âm, diễn đạt lời nói u uất, đau đớn từ má Bảy Nam".