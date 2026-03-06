NSƯT Hồng Vân: "Tôi mong ước cứ mỗi năm chị Khánh Ly về Việt Nam một lần"

Mới đây, tại chương trình Hát cùng nguồn cội, NSƯT Hồng Vân đã chia sẻ kỷ niệm với danh ca Khánh Ly. Bà nói: "Tôi và chị Khánh Ly hát ở Quán Tre với nhau từ năm 1969 tới 1971. Từ 1971 thì chị Khánh Ly mở phòng trà riêng và tôi hát cho phòng trà của chị còn trước đó chúng tôi đi hát du ca.

Khánh Ly và Hồng Vân

Chị Khánh Ly như một người chị còn chúng tôi như những người em thân thương, đã từng sống với chị rất nhiều ngày tháng. Từ những ngày người ta chưa biết chúng tôi là ai thì tôi đã được ngồi ăn cơm với chị, hát cùng phòng trà với chị, kể chuyện cho chị cười và được cùng chị trong những niềm vui, hạnh phúc.

Tôi luôn có mong ước là cứ mỗi năm chị Khánh Ly về Việt Nam một lần để thăm quê hương và cho khán giả, những người yêu chị nghe được tiếng hát của chị".

Danh ca Khánh Ly tâm sự: "Trong suốt cuộc đời, tôi chỉ có thể làm được một việc khả dĩ được tất cả mọi người chấp nhận và làm suốt 70 năm qua, là hát.

Cho đến bây giờ, nếu có điều gì tôi không thể quên được thì là căn nhà mà tôi đã cách xa nhiều năm.

Tình yêu âm nhạc trong tôi đến từ cha tôi. Ngày đó tôi hay đứng cuối ngõ nghe cha tôi hát rồi hát theo, không hiểu sao nhạc cứ tự nhiên trong đầu tôi.

Tôi ước ao được gặp lại cha tôi. Dường như đó là tình yêu thương duy nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi rời Hà Nội năm 10 tuổi. Xin Hà Nội hãy giữ giùm tôi những điều đẹp đẽ nhất. Tôi hãnh diện vì đã là một người con Hà Nội".

Được biết, danh ca Khánh Ly mới trở về nước sau hơn một năm bị đột quỵ. Ở tuổi 81, bà vẫn khỏe mạnh và nói chuyện lưu loát.

Hát cùng nguồn cội - chân dung Khánh Ly là ấn phẩm duy nhất khắc họa đầy đủ 81 năm cuộc đời của nữ ca sĩ Khánh Ly. Đây không phải là hồi ký, không hẳn tự truyện mà là những ký ức, chân dung và giai thoại được kể lại với tâm thế của một người đã đi qua gần trọn một thế kỷ lịch sử.