Nữ ca sĩ làm giám đốc công ty lớn nói cách lãnh đạo nhân viên

Vừa qua, tại chương trình Tết bền Tết khởi, ca sĩ Mỹ Tâm đã chia sẻ bí quyết làm giám đốc công ty riêng với hơn 200 nhân viên và cách lãnh đạo, quản lý người.

Cô nói: "Tôi tin vào nhân viên của mình, để họ làm theo đúng chuyên môn của họ. Tôi sẽ có những buổi họp để mọi người thấy nên làm mọi việc ra sao.

Mỹ Tâm

Khi nào việc đó không ổn tôi mới họp tiếp, không thì cứ làm theo kế hoạch và tôi để mọi người làm. Có vấn đề gì trục trặc thì tôi mới đứng ra giải quyết. Đó là cách làm việc của tôi. Tôi hiểu được mọi việc mọi người đang làm chứ không phải không biết gì.

Tôi biết hết nhưng cứ để mọi người làm và cho mọi người thấy công việc đó đang đi đến đâu. Tôi cũng không hiểu được, nhưng tôi có cảm nhận riêng, cái feel riêng để nắm được công việc, theo được nó.

Còn cái gì tôi không biết hoặc mọi người không biết thì tất cả sẽ cùng phụ nhau làm, chứ không nhất thiết phải để các bạn tự làm. Cái gì cần thì tôi mới quyết,pp còn không thì tôi để cho mọi người tự quyết luôn. Tôi lui lại một chút để trao quyền cho mọi người.

Tôi may mắn rằng các nhân viên đều rất thích làm việc với tôi. Có lẽ do 25 năm qua tôi làm việc đều đặn, luôn có các cột mốc đặc biệt và tôi muốn tất cả mọi người làm việc cùng tôi cũng sẽ có được những cột mốc như vậy.

Khi bắt đầu một dự án, cột mốc, sự kiện nào đó, tôi thu hút được mọi người cùng mong mỏi với nhau, để chung tay tạo nên một dấu ấn. Đó là cái tôi muốn chia sẻ cùng mọi người.

Có lẽ vì thế mà những người làm việc với tôi luôn cảm thấy thoải mái, được tôn trọng và cảm thấy tự hào vì được làm trong dự án. Tôi cảm nhận được điều đó.

Còn với những bạn chưa làm cùng nhau được thì là chưa có duyên thôi, chứ không hẳn là bạn đó không giỏi".

Trong những năm vừa qua, công ty của Mỹ Tâm đã hoạt động hiệu quả, thành công, tạo ra nhiều show diễn hoành tráng, chất lượng khắp trong và ngoài nước, gắn với những cột mốc nhất định trong sự nghiệp của cô.