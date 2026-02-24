Nam NSƯT xây công trình trăm tỷ tuyên bố: "Tôi mở theo cơn, vào nói lằng nhằng tôi đóng cửa"

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh đã chia sẻ về công trình bảo tàng Đạo Mẫu trị giá hàng trăm tỷ của mình.



Ông nói: "Tôi bật mí rằng tháng 6 năm nay công trình của tôi sẽ được một giải thưởng của Áo. Các giải thưởng này đều rất nhiều tiền nên tôi cũng vui.

Xuân Hinh tại bảo tàng Đạo Mẫu

Tôi làm bảo tàng Đạo Mẫu này tất cả vì văn hóa dân tộc, nguyện vọng của tôi. Tuổi tôi bây giờ gần 70 rồi, hoạt động nghệ thuật được 50 năm và có chút tiền nên mua miếng đất đó để xây bảo tàng.

Ban đầu tôi mua được các hoành phi, câu đối, cái đục, cái chạm… rồi tích lại. Tôi rất mê văn hóa cổ truyền của các cụ nên sưu tầm lại. Tôi nghĩ nên làm một bảo tàng để tri ân tổ tiên, tri ân Mẫu.

Tôi có chút kinh phí đó và gặp được kiến trúc sư giỏi nên mời về để xây bảo tàng. Cô kiến trúc sư này đi du học ở Anh về, cũng nghe tôi. Tôi hỏi, có từng đó ngói thì có xây được công trình nào không, cô này đồng ý luôn.

Thế là tôi bắt đầu đi thu mua ngói ở khắp các nhà dưới quê, kỳ công lắm, có lúc phải cho xe rùa tới đợi người ta dỡ ngói ra để chở về. Tôi phải thu mua mấy năm trời mới xếp đầy ngói ở vườn nhưng còn chưa biết xây gì, cứ mua về đã.

Tôi xây bảo tàng để lưu giữ văn hóa dân tộc, xây tiếp nơi thờ Mẫu và xây thư viện lưu giữ sách vở, tư liệu nghề.

Bảo tàng này trước là một biệt thự, tôi xây lại hết, không bỏ đi thứ gì. Tôi xây từng cái nhà để giữ cây. Người ta thấy nó có giá trị nên cứ thế trao giải cho tôi, gọi là hữu xạ tự nhiên hương. Ai đến bảo tàng này cũng xúc động, vừa bước vào cổng đã xúc động vì chủ và kiến trúc sư đều hết mình, làm mọi thứ dâng lên cúng Mẫu.

Tôi cứ mua cái này làm cái kia, tự nhiên thấy vui lắm. Tôi tự thấy niềm vui và khỏe ra để hào hứng đến ngày nay. Có người thích đi câu, người thích ăn nhậu, riêng tôi thích xây những tác phẩm.

Tôi làm trong niềm vui để uống nước nhớ nguồn, để toại nguyện với tấm lòng thành kính".

Xuân Hinh cũng hài hước tiết lộ về lịch mở cửa thăm quan bảo tàng của mình: "Tôi mở theo cơn, tới tham quan vào mà nói lằng nhằng là tôi đóng cửa. Mở ra vào xem mà cứ hỏi cái này để làm gì, cái kia để làm gì là tôi đóng cửa. Hỏi lằng nhằng mệt lắm, đau hết cả đầu".