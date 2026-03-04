Nữ NSƯT ở Mỹ lần nào về nước cũng phải làm một việc

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền đã ghé một cửa hàng áo dài nằm trong chợ Bến Thành (TP.HCM) để mua và đặt may áo dài.

Được biết, Ngọc Huyền rất mê áo dài và cứ mỗi lần xuất hiện trên sân khấu sẽ diện một bộ áo dài khác nhau, không bao giờ trùng lặp. Nữ nghệ chủ yếu mặc áo dài khi đi diễn và tham gia các sự kiện.

Ngọc Huyền mua áo dài

Cô có một hàng may đó áo dài "ruột" tại chợ Bến Thành, nên lần nào về nước cũng phải ghé qua, đặt may hàng chục mẫu áo dài khác nhau để đem về Mỹ đi diễn show.

Chủ tiệm áo dài vừa thấy Ngọc Huyền từ xa đã vội chạy ra chào đón. Các chủ tiệm khác cũng tới chào đón Ngọc Huyền vì biết mỗi lần mua áo dài là cô chi tiền mua rất nhiều, cho thấy sự giàu có của cô.

Nữ nghệ sĩ tỏ ra vô cùng hào hứng và thích thú khi ngắm nhìn các mẫu áo dài bắt mắt, màu sắc lộng lẫy với nhiều kiểu dáng khác nhau, liên tục thốt lên: "Đẹp quá! Lấy cho chị mẫu này ngay để chị chuẩn bị cho mini show sắp tới. Chị thích màu này quá. Chị sẽ mua luôn một loạt đồ luôn".

Cô nói: "Lần nào từ Mỹ về nước tôi cũng phải làm một việc là ghé cửa hàng áo dài này. Tôi bị nghiện áo dài ở đây rồi, nên cứ phải đến đây thôi. Tiệm áo dài này tôi được Khương Dừa giới thiệu cho, tới may mấy lần rồi và giờ kết luôn. Hôm nay trời mưa tầm tã nhưng trời mưa chứng tỏ tiền vào như nước".

NSƯT Ngọc Huyền tích lũy được khối tài sản đáng kể sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật tại Mỹ và Việt Nam. Khi về nước, cô gây chú ý khi chi khoảng 50 tỷ đồng để sở hữu một căn nhà mặt tiền tại vị trí đắc địa. Đây là thành quả từ việc đi hát, kinh doanh và sự hỗ trợ của gia đình trong thời gian dài. Ngoài bất động sản này, cô còn có cuộc sống ổn định với nhà cửa và xe sang tại hải ngoại.