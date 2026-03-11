HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Con gái NSND Trần Hiếu: "Tôi được trọng dụng"

Tùng Ninh |

"Những lúc trầm, đoạn xui rủi trong cuộc đời, tôi giấu hết đi. Đó là do tính cách của tôi", Hà Trần nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, con gái NSND Trần Hiếu đã chia sẻ về sự trưởng thành của mình.

Cô nói: "May mắn lớn nhất của tôi là sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật. Đó là cái nôi quá đầy đủ dưỡng chất để tôi phát triển. Ngay cả khi sang hải ngoại sống vào năm 2004, tôi cũng được các trung tâm lớn trọng dụng.

Con gái NSND Trần Hiếu thừa nhận: "Có những lúc tôi ăn nói lung tung, vạ miệng" - Ảnh 1.

Hà Trần và gia đình

Thành ra tôi vẫn có một sự nghiệp bên hải ngoại, vẫn được đi hát. Có lẽ do tổ tiên phù hộ và về mặt duy tâm thì là tôi sống với nghề này một cách thuần khiết, thì tôi được nhận lại đúng những gì tôi làm. Tôi cống hiến một cách thuần khiết thì sẽ được cuộc đời cho lại những món quà.

Cuộc đời của một con người cũng lên voi xuống chó lắm và tạo ra chất đậm đà, độ mặn trong âm nhạc. Để làm được thế thì con người đó phải trải qua nhiều cung bậc thăng trầm của cuộc sống.

Những lúc trầm, đoạn xui rủi trong cuộc đời, tôi giấu hết đi. Đó là do tính cách của tôi. Tôi là người trầm tính. Công việc của tôi là hướng ngoại nhưng tôi lại là người hướng nội.

Con gái NSND Trần Hiếu thừa nhận: "Có những lúc tôi ăn nói lung tung, vạ miệng" - Ảnh 2.

MC Nguyên Khang

Tuổi trẻ của tôi cũng có những lúc không bình tĩnh, ăn nói lung tung, vạ miệng. Các cụ nói họa từ miệng mà ra. Tuổi trẻ của tôi cũng va vấp như thế, nhưng sau này tôi nhận ra phải sống dung hòa hơn, cái tôi phải hòa với mọi người, phải biết cái gì cần nói và không nên nói".

MC Nguyên Khang nhận định về Hà Trần: "Ai mới tiếp xúc sẽ thấy chị Hà Trần rất lạnh lùng. Tôi gặp chị trong một chương trình âm nhạc và thấy chị không quan tâm đến ai xung quanh, cứ ngồi một chỗ và không có nhu cầu bắt chuyện với mọi người.

Tôi chỉ lẳng lặng quan sát và nghĩ có lẽ chị Hà Trần là diva nên không có nhu cầu bắt chuyện với mọi người. Sau này tôi mới biết chị Hà Trần chỉ nói chuyện với những ai quen biết.

Tôi cũng cố bắt chuyện với chị Hà Trần nhưng chị ấy chỉ tập trung ăn, không để ý đến tôi. Tôi về cũng add Facebook chị Hà Trần nhưng add xong cũng để đấy chứ không nhắn tin gì cho nhau".

