Nữ NSND đi hát có xe công an đưa đón

Nhờ những cống hiến của mình, Bạch Tuyết được phong NSƯT năm 1988 và NSND năm 2012.

Nữ NSND cải lương đầu tiên có bằng tiến sĩ tại Anh quốc, phải lên tiếng vì bị nghi ngờ

NSND Bạch Tuyết tên thật là Nguyễn Thị Bạch Tuyết, sinh năm 1945 tại An Giang trong một gia đình gia giáo, có học thức nhưng mẹ lại mất sớm nên phải tự lập và ám ảnh về nỗi đau mồ côi.

NSND Bạch Tuyết

Từ nhỏ, NSND Bạch Tuyết đã sớm bộc lộ năng khiếu và đam mê ca hát, thường lên trình diễn văn nghệ, ngâm thơ ở trường lớp.

Tuy bị gia đình ngăn cấm, không cho theo nghề hát nhưng Bạch Tuyết từ nhỏ đã đi hát ở các nhà hàng ca nhạc bằng những bài tân nhạc như Nắng đẹp miền Nam, Làng tôi, Tiếng còi trong sương đêm,... Bà rất hâm mộ nghệ sĩ Thanh Nga nên chịu nhiều ảnh hưởng và muốn theo nghiệp cải lương.

Trong một lần tới nhà một người bạn chơi, NSND Bạch Tuyết lọt vào mắt xanh soạn giả Điêu Huyền và được lên báo chí, đài phát thanh.

Nhờ tài năng, nhan sắc và giọng ca vượt trội, NSND Bạch Tuyết được NSND Út Trà Ôn mời về đoàn Thống Nhất (một trong những đoàn cải lương lớn khi ấy). Bà là ca sĩ trẻ nhất được làm đào chính khi mới 16 tuổi và nổi danh vang dội, được trả mức cát xê cao ngất ngưởng.

NSND Bạch Tuyết cũng là học trò cưng của NSND Phùng Há, được đóng thế vai Thái hậu Dương Vân Nga sau khi Thanh Nga qua đời. Trong thập niên 70, bà và danh ca Hùng Cường được mệnh danh là "cặp đôi sóng thần", nổi danh khắp chốn, cháy vé mọi đêm diễn.

Nhờ đó, NSND Bạch Tuyết kiếm được rất nhiều tiền, có tiền mua ô tô và xây nhà 3 tầng cho cha.

Nhờ những cống hiến của mình, Bạch Tuyết được phong NSƯT năm 1988 và NSND năm 2012. Năm 1995, bà bảo vệ luận án tiến sĩ tại Anh quốc với đề tài "Sự thích nghi của nghệ thuật sân khấu dân tộc cổ truyền của các quốc gia Đông Nam Á" và trở thành tiến sĩ nghệ thuật cải lương đầu tiên của Việt Nam.

Tuy nhiên, việc NSND Bạch Tuyết có bằng tiến sĩ tại Anh quốc từng bị nhiều người nghi ngờ, bác bỏ. Trước nhiều ồn ào, lời ra tiếng vào, đích thân nữ NSND đã lên tiếng khẳng định học vấn của mình và công khai bằng tiến sĩ cũng như luận án bằng hiện vật.

Bà từng chia sẻ: "Như tôi đã nhiều lần thưa cùng quý vị, đời tôi chỉ duy nhất là hát cải lương. Việc có được cơ hội học tập, tìm hiểu, bồi bổ thêm tri thức ở bất kỳ đâu, dưới hình thức nào cũng là nhằm mục tiêu sau cùng, trên hết để tôi phụng sự cải lương, phục vụ khán giả, bày tỏ lòng biết ơn thầy Tổ, với các thế hệ công chúng, lòng tự hào về văn hóa dân tộc của một công dân - nghệ sĩ.

Vì vậy, những gì nỗ lực từ bản thân, trong điều kiện cho phép, tôi đã cố gắng hoàn thiện tri thức còn nhiều thiếu sót của mình. Những gì tôi đã học hỏi, đã bảo vệ luận án, đã được các cơ quan hữu quan chứng nhận, cấp văn bằng trong điều kiện cách đây 30 năm, tôi luôn trân trọng, biết ơn. Đó là hành trang ý nghĩa trong cuộc đời nghệ sĩ dân tộc của tôi".

Cô đào cải lương lẫy lừng, đi hát có xe công an đưa đón

NSND Bạch Tuyết cũng là một trong số ít nghệ sĩ miền Nam ra Bắc biểu diễn từ sớm và tiếp nối huyền thoại Thanh Nga diễn vai Thái hậu Dương Vân Nga sau khi bà qua đời.

Bà từng tâm sự: "Năm 1979, tôi được Nhà hát Trần Hữu Trang cùng bác Chi Lăng, tác giả Lê Duy Hạnh cử ra Bắc diễn. Bác Dương Đình Thảo là Giám đốc Sở Văn hóa nói rằng, tôi phải ra Bắc diễn. Tới lúc đó tôi mới đi hát lại vì nghĩ cần làm gì đó trả ơn cuộc đời.

Lúc này, bác Dương Đình Thảo nói tác giả Hoa Phượng viết lại một vở Thái hậu Dương Vân Nga mới cho tôi đóng. Còn vai Dương Vân Nga của chị Thanh Nga thì được các nghệ sĩ khác diễn lại, có tới 4 Dương Vân Nga liền. Đợt đó, tôi đi hát đều có xe công an đưa đón và không ngờ rằng vở diễn Thái hậu Dương Vân Nga lại quá nổi bật và giá trị".

Có thể thấy, NSND Bạch Tuyết là một nghệ sĩ lớn có nhiều đóng góp với nghệ thuật cải lương.