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Thanh Tuyền dặn con: "Sống mà vô ơn là không được gì hết"

Tùng Ninh
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"Tôi vẫn luôn dặn các con tôi là phải biết ơn khán giả vì nhờ khán giả nuôi mẹ, mẹ mới có tiền nuôi được các con lớn từng này" – Thanh Tuyền nói.

Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh ca Thanh Tuyền đã chia sẻ về quan điểm sống và làm nghề của mình sau nhiều năm đi hát.

Bà nói: "Nhiều khán giả, bạn bè gặp tôi ở ngoài đều bảo không ngờ tôi lại bình dân quá, ăn nói, kiểu cách rất bình thường, dễ gần, không chảnh chọe, ngôi sao.

Thanh Tuyền dặn con: "Sống mà vô ơn là không được gì hết"- Ảnh 1.

Thanh Tuyền cùng các con

Đó là cách sống của tôi vì tôi nghĩ mình mới phải cảm ơn khán giả. Không có khán giả làm sao có chén cơm tôi ăn ngày hôm nay, làm sao nuôi được các con khôn lớn.

Tôi vẫn luôn dặn các con tôi là phải biết ơn khán giả vì nhờ khán giả nuôi mẹ, mẹ mới có tiền nuôi được các con lớn từng này. Cuộc đời này sống là phải biết ơn. Sống mà vô ơn là không được gì hết".

Danh hài Vân Sơn cũng nhận định: "Nhờ chị Thanh Tuyền có cách sống như vậy nên tới giờ phút này khán giả vẫn luôn yêu quý chị.

Chị Thanh Tuyền là người mà khán giả yêu cầu tôi phải mời lên chương trình này nhiều nhất, lúc nào người ta cũng gửi tin nhắn, thư từ yêu cầu tôi mời chị Thanh Tuyền lên chương trình, cho thấy khán giả vẫn ái mộ chị như thế nào. Bản thân tôi cũng phải mời chị Thanh Tuyền cả năm trời mới được chị nhận lời.

Thanh Tuyền dặn con: "Sống mà vô ơn là không được gì hết"- Ảnh 2.

Tôi rất muốn hỏi chị Thanh Tuyền rằng, tại sao chị kéo dài tuổi thọ nghề nghiệp của mình hơn 60 năm nay và đến giờ vẫn chinh phục được khán giả ở lứa tuổi này, từ vóc dáng tới giọng hát. Tại sao chị làm được những điều phi thường như vậy?

Tôi dám nói những gì chị Thanh Tuyền làm được là phi thường vì tôi cũng là người trong nghề nên tôi biết.

Người nghệ sĩ, ca sĩ nào cũng mong muốn mình được nổi tiếng, ai cũng vậy. Bước vào cái nghề này ai mà chẳng muốn được nổi tiếng, được khán giả yêu mến.

Người ta chỉ cần được Tổ nghề cho 10 năm tỏa sáng trên sân khấu cũng là mơ ước lắm rồi. Nhưng bà chị tôi đây tỏa sáng không những 10 năm, 20 năm, 30 năm mà hơn tận 60 năm trời.

Tới giờ phút này gần 80 tuổi rồi chị Thanh Tuyền vẫn còn ngồi đây hát cho chúng ta nghe được thì còn gì bằng nữa".

Nghe Vân Sơn nói xong, Thanh Tuyền liền cất giọng hát tặng khán giả, với giọng hát khỏe khoắn, nội lực, cao vút và ngọt ngào, làn hơi vẫn còn rất dài.

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