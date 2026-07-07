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Nữ nghệ sĩ là mẹ đơn thân không nhận show, ngừng đi diễn: "Khó sống lắm"

Tùng Ninh
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"Chẳng thà tôi kiếm ít tiền, không nhận show, nghỉ diễn luôn cũng được" – Thúy Nga nói.

Vừa qua, tại chương trình Nhịp đập giải trí, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ về việc làm mạng xã hội của mình.

Cô nói: "Bây giờ tôi làm mạng xã hội còn dữ dội hơn nữa, không có content cũng phải tự tạo ra content. Mạng xã hội bây giờ khác rồi, không phải cứ ngồi viết vài dòng status là người ta like đâu, phải làm các trò, quay clip các kiểu.

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Thúy Nga và con gái

Xã hội thay đổi, giải trí cũng khác xưa. Tôi mà không đi theo trào lưu thì khó sống lắm. Vì thế, bây giờ tôi phải làm khùng làm điên trên mạng xã hội, ngày nào cũng phải nghĩ ra content mà làm".

Tiếp đó, Thúy Nga chia sẻ về việc từ nghệ thuật chuyển sang kinh doanh: "Đây cũng là một ngã rẽ trong cuộc đời tôi và con đường kinh doanh chọn tôi.

Ban đầu là tôi quá thích ăn sầu riêng và hôm đó tôi ngồi livestream ăn sầu riêng chơi. Ai ngờ đâu lại thành viral, khán giả gọi tôi cháy máy để đặt mua sầu riêng vì tưởng tôi bán sầu riêng.

Rõ ràng, tôi không dự tính sẽ đi bán hàng mà ông trời tính cho tôi. Nhưng thật sự trong thời điểm đó, con gái tôi bắt đầu vào lứa tuổi dậy thì nên tôi không muốn đi diễn xa nữa, cứ phải bay tới bay lui, không ở gần để quản lý con được. Tôi phải ở cạnh để kèm cặp con.

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Nếu tôi cứ bay đi diễn xa để con ở nhà một mình, không có sự quản lý của người mẹ thì con tôi sẽ hư, dễ đi vào con đường xấu, thiếu định hướng.

Tôi đã nghĩ, chẳng thà tôi kiếm ít tiền, không nhận show, nghỉ diễn luôn cũng được nhưng phải định hướng một con đường để ở cạnh con, quan sát nó.

Có lẽ ông trời biết được mong muốn của tôi nên cho tôi rẽ hướng kinh doanh để tôi nghỉ show, tạm ngưng đi diễn xa.

Tôi kinh doanh online nhưng không buôn bán kiểu lao ra như cơn lốc để làm giàu dù tôi hoàn toàn có thể.

Tôi chọn cách buôn bán, kinh doanh nhẹ nhàng, chầm chậm để làm sao mỗi buổi sáng ngủ dậy tôi vẫn nhìn thấy con tôi đi học. Con đi học về tôi vẫn nấu cho con được bữa cơm. Con ăn cơm, tôi vẫn ngồi cạnh được để hỏi han, tâm sự, trò chuyện xem ở trường thế nào. Con vẫn trò chuyện được với tôi. Tới đêm, tôi vẫn phải vào phòng con hỏi chuyện tiếp. Có như vậy tôi mới biết con mình đang sống thế nào, học hành, quan hệ xã hội ra sao".

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Mỹ

sao Việt

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