Nữ NSND 69 tuổi nói thẳng đàn em: "Tôi nói luôn, em nên lưu ý"

Mới đây, chương trình Tỏa sáng ước mơ đã lên sóng với sự tham gia của NSND Kim Xuân, nghệ sĩ Trung Dân, NSƯT Đức Thịnh và NSƯT Hạnh Thúy trong vai trò giám khảo.

Đức Thịnh, Hạnh Thúy và Kim Xuân

Mở đầu chương trình tuần này là phần thi của thí sinh Nguyễn Khánh Linh với "Câu chuyện Chằn Tinh".

NSƯT Hạnh Thúy nhận xét: "Tôi đánh giá cao việc thí sinh Khánh Linh lựa chọn góc nhìn khác trong truyện cổ tích Thạch Sanh – Lý Thông. Tuy nhiên, tôi cho rằng bạn chưa khai thác tốt ý tưởng, chưa khiến khán giả hình dung được nguồn gốc của con Chằn Tinh tốt bụng trong tiết mục.

NSƯT Đức Thịnh nói: "Tôi cảm thấy tiếc khi thí sinh không mang trận đối đầu của Chằn Tinh với hổ dữ để cứu người lên sân khấu mà chỉ xuất hiện qua lời kể. Các yếu tố thể hiện sự tốt bụng, sự hy sinh của nhân vật Chằn Tinh không rõ ràng và khó hiểu, rất khó để khán giả tiếp nhận được".

Tiếp theo là thí sinh Thoại Trân với tiết mục "Thiếu phụ Nam Xương". NSND Kim Xuân nghiêm khắc nói thẳng: "Tiết mục của thí sinh Thoại Trân là một kịch bản quen thuộc nên sẽ khiến người xem để ý từng li từng tí các tình tiết.

Một hình ảnh tương tự trong cải lương là vai diễn thiếu phụ Nam Xương do nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm hóa thân mang vẻ ngoài tiều tụy, mộc mạc vì mòn mỏi chờ chồng.

Còn ở Thoại Trân, tôi nhìn thấy em là hình ảnh một người phụ nữ tràn đầy sức sống. Vì vậy, khi người chồng trở về và ghen, bắt lỗi cô vợ thì tôi cảm thấy điều đó không sai.

Tôi nói luôn, em nên lưu ý, việc khắc họa hình ảnh nhân vật trong các tiết mục rất quan trọng. Các thí sinh nên chú ý để tâm khắc họa nhân vật sao cho phù hợp với tâm lý, bối cảnh vai diễn".

Thí sinh Kim Hoàng mang đến chương trình tiết mục "Công chúa và gã ăn mày".

Nghệ sĩ Trung Dân nhận định: "Tôi đánh giá cao các phân đoạn tính cách do Kim Hoàng thể hiện" Song, nam nghệ sĩ cũng đưa ra nhiều góp ý về kịch bản, đề nghị thí sinh nên chú ý làm rõ hơn một số tình tiết về xuất thân của các nhân vật phụ xung quanh.

NSND Kim Xuân cho rằng Kim Hoàng hợp vai. Cô dành lời khen cho thí sinh vì lựa chọn vai diễn phù hợp với tính cách, sự thể hiện vừa phải khiến nữ giám khảo cảm thấy dễ chịu khi xem. Nữ nghệ sĩ gạo cội cũng đánh giá cao việc Kim Hoàng thể hiện tốt sự chuyển biến cảm xúc, tâm lý và tính cách nhân vật. NSND Kim Xuân nói: "Tôi kỳ vọng Kim Hoàng sẽ làm tốt hơn, chinh phục được tình cảm của khán giả nhiều hơn trong các vòng thi sau".

Thí sinh cuối cùng trong tuần này là Quốc Nam. Anh chàng mang đến tiết mục "Thạch Sanh – Lý Thông".

NSƯT Hạnh Thúy cho rằng các chi tiết phát triển tâm lý nhân vật trong tiết mục không hợp lý, không khiến người xem thấy thuyết phục. Cô đưa ra nhiều lời phân tích về tính hợp lý trong xây dựng tính cách nhân vật cũng như tính hợp lý của kịch bản để thí sinh rút kinh nghiệm.