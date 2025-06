Nữ nhân viên y tế bị người đàn ông tấn công: Bộ Y tế đề nghị điều tra gấp

Sáng 2/6, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An, đề nghị tăng cường bảo đảm an ninh bệnh viện và khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ hành hung nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Cục cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh kịp thời thăm hỏi, động viên tinh thần các nhân viên y tế và người bệnh bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

Người đàn ông đánh nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Tối 1/6, mạng xã hội xuất hiện clip dài khoảng 40 giây ghi lại cảnh người đàn ông lời qua tiếng lại với nữ nhân viên y tế tại quầy tiếp nhận. Tiếp đó, người đàn ông sau đó chồm qua quầy thủ tục đấm vào nữ nhân viên bệnh viện.

Người này chỉ dừng lại sau khi người nhà cùng bảo vệ bệnh viện can ngăn.

Cộng đồng mạng bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi bạo lực trong môi trường khám chữa bệnh.

Chỉ vài tháng qua, nhiều vụ hành hung y bác sĩ liên tiếp xảy ra tại các bệnh viện trên cả nước, cho thấy thực trạng đáng báo động về bạo lực trong môi trường khám chữa bệnh - nơi lẽ ra phải là điểm tựa an toàn cho cả người bệnh và người cứu chữa.

Tháng 3, một bác sĩ tại Gia Lai bị người nhà bệnh nhân hành hung, dẫn đến sang chấn tâm lý. Hôm 25/4, các bác sĩ Trung tâm Y tế Thanh Ba (Phú Thọ) cũng bị người nhà bệnh nhân xô đẩy, tấn công trong lúc cấp cứu cho một bé gái 12 tuổi bị sốc phản vệ. Ngày 4/5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, một nhân viên y tế bị xô đẩy, đánh vào mặt ngay trong lúc làm nhiệm vụ.

Theo Bộ Y tế, hơn 70% nạn nhân trong các vụ bạo lực tại bệnh viện là bác sĩ, khoảng 15% là điều dưỡng. Đáng chú ý, phần lớn các vụ việc xảy ra ở tuyến tỉnh và huyện - nơi nguồn lực y tế còn mỏng, khối lượng công việc lớn, đội ngũ y bác sĩ luôn trong tình trạng quá tải.

Nguyên nhân phổ biến xuất phát từ mong muốn chính đáng của người bệnh là được khám nhanh, kỹ càng. Tuy nhiên, trong điều kiện thực tế nhiều nơi không thể đáp ứng hết kỳ vọng, mâu thuẫn dễ nảy sinh. Khi cộng dồn áp lực từ cả phía thân nhân và nhân viên y tế, chỉ cần một tình huống nhỏ cũng có thể châm ngòi cho hành vi bạo lực.

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, khẳng định hành hung nhân viên y tế là hành vi không thể chấp nhận, đặc biệt khi cán bộ y tế đang thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. “Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối để bác sĩ, điều dưỡng có thể cứu người trong điều kiện căng thẳng nhất” , ông Đức nói.