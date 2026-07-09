Nữ nhân viên văn phòng 34 tuổi phát hiện ung thư buồng trứng giai đoạn 3: Đau lưng xin đừng vội đổ lỗi cho ngồi nhiều!

Không phải cơn đau lưng nào cũng vô hại. Có những trường hợp, đây lại là dấu hiệu đầu tiên của một căn bệnh nguy hiểm.

Nhiều người làm văn phòng thường mặc định rằng đau lưng là "bệnh nghề nghiệp" do ngồi lâu, ít vận động. Tuy nhiên, theo trên trang cá nhân của mình,ThS.BS. Nguyễn Duy Anh (PGĐ TT Ung bướu - BVĐK Phương Đông) chia sẻ một trường hợp một bệnh nhân nữ 34 tuổi, làm công việc văn phòng. Trong nhiều tháng, chị thường xuyên đau vùng thắt lưng nhưng chỉ nghĩ mình ngồi máy tính quá lâu nên không đi khám.

Chỉ đến khi xuất hiện thêm các dấu hiệu như sụt cân, cơ thể mệt mỏi, sốt và cơn đau lưng ngày càng dữ dội, người phụ nữ mới đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả khiến cả gia đình bàng hoàng: Chị được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng giai đoạn III.

Đừng xem nhẹ những cơn đau lưng kéo dài

Đau lưng là một trong những triệu chứng rất phổ biến ở dân văn phòng. Phần lớn trường hợp liên quan đến căng cơ, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm hoặc tư thế làm việc không đúng. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, một số bệnh lý nghiêm trọng cũng có thể gây đau lưng, trong đó có ung thư, bao gồm cả ung thư buồng trứng.

Đối với ung thư buồng trứng, khối u khi phát triển có thể chèn ép các cơ quan vùng chậu, dây thần kinh hoặc lan rộng trong ổ bụng, gây cảm giác đau âm ỉ vùng thắt lưng, hông hoặc vùng chậu. Điều đáng nói là triệu chứng này rất dễ bị nhầm với đau cơ xương khớp thông thường.

Không ít bệnh nhân chủ quan vì cơn đau xuất hiện lác đác, không quá dữ dội, tự mua thuốc giảm đau hoặc xoa bóp mà không tìm nguyên nhân thực sự.

Khi nào đau lưng cần đi khám ngay?

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân, đặc biệt là nhân viên văn phòng, không nên chủ quan nếu đau lưng có những đặc điểm sau:

Đau kéo dài trên 2-4 tuần dù đã nghỉ ngơi hoặc điều chỉnh tư thế.

Đau ngày càng tăng, đau cả khi nghỉ ngơi hoặc về đêm.

Đau kèm sụt cân không rõ nguyên nhân.

Thường xuyên mệt mỏi, sốt nhẹ kéo dài.

Đau kèm chướng bụng, đầy hơi, nhanh no, rối loạn tiêu hóa hoặc tiểu nhiều lần.

Xuất hiện đau vùng chậu hoặc rối loạn kinh nguyệt.

Đây đều là những dấu hiệu cảnh báo cần được thăm khám sớm để loại trừ các bệnh lý nguy hiểm.

Ung thư buồng trứng thường âm thầm, dễ bị bỏ sót

Ung thư buồng trứng được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng" vì giai đoạn đầu thường không có triệu chứng điển hình. Khi xuất hiện dấu hiệu, người bệnh dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa, bệnh phụ khoa hoặc đau cột sống.

Theo các chuyên gia, phần lớn trường hợp được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn.

Vì vậy, phụ nữ, đặc biệt trong độ tuổi lao động, không nên chỉ tập trung vào áp lực công việc mà bỏ qua những thay đổi bất thường của cơ thể.

Dân văn phòng cần làm gì để bảo vệ sức khỏe?

Bên cạnh việc duy trì tư thế ngồi đúng, đứng dậy vận động sau mỗi 45-60 phút làm việc, tập luyện đều đặn để giảm nguy cơ đau cột sống, điều quan trọng hơn là không nên tự kết luận mọi cơn đau lưng đều do nghề nghiệp.

Nếu cơn đau kéo dài, tái phát nhiều lần hoặc đi kèm các dấu hiệu toàn thân như sụt cân, mệt mỏi, sốt, chướng bụng hay rối loạn tiêu hóa, hãy đến cơ sở y tế để được thăm khám và tìm nguyên nhân.

Một lần khám đúng thời điểm có thể giúp phát hiện bệnh từ giai đoạn sớm, thay vì chờ đến khi các triệu chứng trở nên rõ rệt mới phát hiện căn bệnh đã tiến triển. Trong nhiều trường hợp, chính sự chủ quan với những biểu hiện tưởng như rất quen thuộc lại khiến người bệnh bỏ lỡ "thời điểm vàng" để điều trị.