Nữ nghệ sĩ SN 1981 khiến Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố không nhận show ngày 21/11

Người phụ nữ SN 1981 từng khiến Đàm Vĩnh Hưng si mê, có nhiều phát ngôn gây chú ý.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý khi thông báo không nhận show vào ngày 21/11. Lý do được nam ca sĩ đưa ra khiến nhiều người thích thú: Anh bận đưa con trai Polo đi xem show diễn của Mỹ Tâm.

Đàm Vĩnh Hưng.

Đáng chú ý, nam ca sĩ còn gọi con trai là "người iu mới" trong khi Mỹ Tâm được anh hài hước ví von là "người yêu cũ".

"21/11 không nhận show! Vì bận hộ tống người iu mới đi xem show người yêu cũ!", Đàm Vĩnh Hưng viết trên trang cá nhân. Đính kèm dòng trạng thái là bức ảnh con trai Polo chụp cùng Mỹ Tâm.

Cách gọi "người yêu cũ" của Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người nhớ lại câu chuyện tình cảm đặc biệt giữa anh và Mỹ Tâm. Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ không ít lần công khai tình cảm với đàn em, thậm chí từng tuyên bố chỉ kết hôn nếu cô dâu là nữ ca sĩ sinh năm 1981.

"Đàm Vĩnh Hưng chỉ đồng ý bước vào nhà thờ làm lễ cưới với một điều kiện duy nhất, đó là cô dâu phải là Mỹ Tâm", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ năm 2014 theo VnExpress đưa tin.

Đàm Vĩnh Hưng từng theo đuổi Mỹ Tâm nhiều năm.

Đàm Vĩnh Hưng và con trai bên Mỹ Tâm.

Anh cũng dành nhiều năm theo đuổi nữ ca sĩ, luôn quan tâm và ghi nhớ những điều nhỏ nhặt về cô. "Suốt một thời gian dài, tôi không thoát ra được khỏi Tâm khi đem lòng yêu cô ấy", theo tờ Saostar đưa tin về chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng.

Về phía Mỹ Tâm, cô cũng từng nhiều lần nhắc đến tình cảm của đàn anh. Chia sẻ trên tờ Mốt và Cuộc sống, nữ ca sĩ từng nói: "Việc anh Hưng thổ lộ anh ấy yêu và ngưỡng mộ tôi là có và rất nhiều lần chứ không chỉ một lần".

Mỹ Tâm cũng thừa nhận có sự yêu mến dành cho Đàm Vĩnh Hưng tuy nhiên, cách cô và đàn anh nhìn nhận tình cảm này không giống nhau. Chia sẻ trên báo Người Lao Động, nữ ca sĩ từng nói: "Sau lần tán tỉnh tôi không thành, chúng tôi ít có cơ hội làm việc cùng nhau. Nhưng lúc này, anh chỉ lén nhìn tôi chứ không tấn công dồn dập như trước, tôi thấy vui hơn".

Dù chuyện tình cảm không đi đến kết quả như Đàm Vĩnh Hưng từng mong muốn, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, tri kỷ.