HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ nghệ sĩ SN 1981 khiến Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố không nhận show ngày 21/11

Gia Linh
|

Người phụ nữ SN 1981 từng khiến Đàm Vĩnh Hưng si mê, có nhiều phát ngôn gây chú ý.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý khi thông báo không nhận show vào ngày 21/11. Lý do được nam ca sĩ đưa ra khiến nhiều người thích thú: Anh bận đưa con trai Polo đi xem show diễn của Mỹ Tâm.

Nữ nghệ sĩ SN 1981 khiến Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố không nhận show ngày 21/11 - Ảnh 1.

Đàm Vĩnh Hưng.

Đáng chú ý, nam ca sĩ còn gọi con trai là "người iu mới" trong khi Mỹ Tâm được anh hài hước ví von là "người yêu cũ".

"21/11 không nhận show! Vì bận hộ tống người iu mới đi xem show người yêu cũ!", Đàm Vĩnh Hưng viết trên trang cá nhân. Đính kèm dòng trạng thái là bức ảnh con trai Polo chụp cùng Mỹ Tâm.

Cách gọi "người yêu cũ" của Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người nhớ lại câu chuyện tình cảm đặc biệt giữa anh và Mỹ Tâm. Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ không ít lần công khai tình cảm với đàn em, thậm chí từng tuyên bố chỉ kết hôn nếu cô dâu là nữ ca sĩ sinh năm 1981.

"Đàm Vĩnh Hưng chỉ đồng ý bước vào nhà thờ làm lễ cưới với một điều kiện duy nhất, đó là cô dâu phải là Mỹ Tâm", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ năm 2014 theo VnExpress đưa tin.

Nữ nghệ sĩ SN 1981 khiến Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố không nhận show ngày 21/11 - Ảnh 2.

Đàm Vĩnh Hưng từng theo đuổi Mỹ Tâm nhiều năm.

Nữ nghệ sĩ SN 1981 khiến Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố không nhận show ngày 21/11 - Ảnh 3.

Đàm Vĩnh Hưng và con trai bên Mỹ Tâm.

Anh cũng dành nhiều năm theo đuổi nữ ca sĩ, luôn quan tâm và ghi nhớ những điều nhỏ nhặt về cô. "Suốt một thời gian dài, tôi không thoát ra được khỏi Tâm khi đem lòng yêu cô ấy", theo tờ Saostar đưa tin về chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng.

Về phía Mỹ Tâm, cô cũng từng nhiều lần nhắc đến tình cảm của đàn anh. Chia sẻ trên tờ Mốt và Cuộc sống, nữ ca sĩ từng nói: "Việc anh Hưng thổ lộ anh ấy yêu và ngưỡng mộ tôi là có và rất nhiều lần chứ không chỉ một lần".

Mỹ Tâm cũng thừa nhận có sự yêu mến dành cho Đàm Vĩnh Hưng tuy nhiên, cách cô và đàn anh nhìn nhận tình cảm này không giống nhau. Chia sẻ trên báo Người Lao Động, nữ ca sĩ từng nói: "Sau lần tán tỉnh tôi không thành, chúng tôi ít có cơ hội làm việc cùng nhau. Nhưng lúc này, anh chỉ lén nhìn tôi chứ không tấn công dồn dập như trước, tôi thấy vui hơn".

Dù chuyện tình cảm không đi đến kết quả như Đàm Vĩnh Hưng từng mong muốn, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, tri kỷ.

Hòa Minzy: "Chị cười cười cho em thoải mái chứ thật tâm là chị xót lắm"
Tags

sao Việt

Đàm Vĩnh Hưng

mỹ tâm

tuyên bố

không nhận show

người yêu cũ

người yêu mới

hậu trường

nữ ca sĩ

SN 1981

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Hãng xe Nhật Bản ra mắt mô tô 250cc, có thể chạy xăng sinh học E85, liệu có về Việt Nam?

Hãng xe Nhật Bản ra mắt mô tô 250cc, có thể chạy xăng sinh học E85, liệu có về Việt Nam?

01:48
BMW giới thiệu xe chống đạn mới: Tiện nghi tối đa, bảo vệ an toàn trước súng ngắn

BMW giới thiệu xe chống đạn mới: Tiện nghi tối đa, bảo vệ an toàn trước súng ngắn

01:22
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại