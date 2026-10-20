Nữ ca sĩ quê Hải Phòng nói về mối quan hệ kéo dài 11 năm với Đàm Vĩnh Hưng

11 năm trôi qua nhưng mối quan hệ giữa nữ ca sĩ quê Hải Phòng và Đàm Vĩnh Hưng vẫn vô cùng gắn bó.

Mới đây, ca sĩ Phượng Vũ thu hút sự chú ý khi chia sẻ lời chúc mừng sinh nhật Đàm Vĩnh Hưng, nhắc lại chặng đường 11 năm gắn bó với nam ca sĩ kể từ chương trình Giọng hát Việt 2015.

Phượng Vũ viết: “Trọn vẹn 11 năm được làm học trò của anh - kể từ The Voice 2015. Và cứ mỗi mùa sinh nhật của anh tới, chỉ cầu mong anh thật nhiều sức khoẻ để luôn cháy hết mình với đam mê”.

Kèm theo dòng trạng thái, nữ ca sĩ đăng loạt ảnh chụp cùng Đàm Vĩnh Hưng. Trong ảnh, cô diện đầm đen dáng dài, khoe vẻ ngoài thanh lịch, rạng rỡ khi đứng bên người thầy thân thiết. Phượng Vũ còn tặng đàn anh bó hoa hồng đỏ cỡ lớn, được gói bằng nhiều lớp giấy màu trắng, vàng kem. Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cả hai vui vẻ bên nhau, trong đó có hình ảnh nữ ca sĩ áp má, hôn má Đàm Vĩnh Hưng đầy thân mật.

Hình ảnh thân thiết của Đàm Vĩnh Hưng và Phượng Vũ.

Mối quan hệ giữa Phượng Vũ và Đàm Vĩnh Hưng bắt đầu từ Giọng hát Việt 2015. Khi tham gia chương trình, Phượng Vũ từng gây chú ý trên mạng xã hội với biệt danh “cô gái vừa ăn vừa hát”. Sau đó, cô gia nhập đội của Đàm Vĩnh Hưng và nhận được sự hướng dẫn của nam ca sĩ trên con đường âm nhạc.

Dù không giành vị trí cao nhất tại cuộc thi, Phượng Vũ vẫn được Đàm Vĩnh Hưng hỗ trợ phát triển sự nghiệp. Từ mối quan hệ thầy trò trong cuộc thi, cả hai duy trì sự gắn bó trong cuộc sống và công việc.

Năm 2016, loạt ảnh cưới của Đàm Vĩnh Hưng và Phượng Vũ từng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Tuy nhiên, cả hai lên tiếng phủ nhận tin đồn tình cảm, cho biết đây là ảnh chụp phục vụ hoạt động quảng cáo cho một studio.

Phượng Vũ nhiều lần thể hiện sự trân trọng đối với Đàm Vĩnh Hưng, xem nam ca sĩ là người thầy có ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng từng chia sẻ với truyền thông về những biến cố trong cuộc sống của học trò, trong đó có cuộc hôn nhân đổ vỡ và nỗi đau mất con của cô.

Sau 11 năm kể từ Giọng hát Việt 2015, Phượng Vũ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Đàm Vĩnh Hưng. Lời chúc sinh nhật cùng loạt ảnh mới được nữ ca sĩ chia sẻ tiếp tục cho thấy sự gắn bó giữa hai người sau nhiều năm đồng hành.