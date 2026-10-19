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Nam nghệ sĩ SN 1991 quê TP.HCM bỏ showbiz ra Hà Nội lấy vợ hơn 15 tuổi: "Ấm áp nhé vợ yêu"

A Ly
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Chia sẻ mới của nam nghệ sĩ SN 1991 quê TP.HCM ra Hà Nội lấy vợ hơn 15 tuổi thu hút sự chú ý.

Nam nghệ sĩ SN 1991 quê TP.HCM bỏ showbiz ra Hà Nội lấy vợ hơn 15 tuổi: "Ấm áp nhé vợ yêu" - Ảnh 1.

Trương Nam Thành cắm hoa tặng vợ.

Mới đây, người mẫu, diễn viên Trương Nam Thành thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái nhân ngày 20/10, tiết lộ có thêm nghề mới sau thời gian dài rời xa showbiz.

Cụ thể, Trương Nam Thành viết: "Lần đầu làm chuyện ấy! 20/10 ý nghĩa ấm áp nhé vợ yêu. Có thêm nghề mới dắt túi rồi".

Đính kèm chia sẻ là hình ảnh, Trương Nam Thành tự tay ngồi cắm hoa tặng vợ nhân ngày 20/10. Trương Nam Thành còn đăng ảnh lọ hoa sau khi cắm tuy chưa thật sự hoàn hảo nhưng chỉ cần hành động nhỏ này cũng khiến nhiều người xuýt xoa trước hôn nhân viên mãn của siêu mẫu đình đám một thời.

Nam nghệ sĩ SN 1991 quê TP.HCM bỏ showbiz ra Hà Nội lấy vợ hơn 15 tuổi: "Ấm áp nhé vợ yêu" - Ảnh 2.

Thành quả của nam siêu mẫu.

Nam nghệ sĩ SN 1991 quê TP.HCM bỏ showbiz ra Hà Nội lấy vợ hơn 15 tuổi: "Ấm áp nhé vợ yêu" - Ảnh 3.

Trương Nam Thành và vợ.

Trương Nam Thành sinh năm 1991 từng là gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt Nam đầu những năm 2010. Sở hữu chiều cao lý tưởng cùng ngoại hình điển trai, anh ghi dấu ấn khi giành Giải Vàng Ngôi sao Người mẫu Việt Nam 2010, Á vương 3 Manhunt International 2011 và Á quân Bước nhảy Hoàn vũ 2012. Anh cũng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình.

Năm 2018, Trương Nam Thành bất ngờ kết hôn với doanh nhân Nguyễn Thu Huyền, người hơn anh 15 tuổi. Đám cưới của cặp đôi diễn ra tại Hà Nội vào tháng 11 cùng năm. Chuyện tình của hai người từng nhận được nhiều sự quan tâm bởi khoảng cách tuổi tác cũng như việc Thu Huyền là nữ doanh nhân thành đạt và từng trải qua một cuộc hôn nhân trước đó.

Sau khi kết hôn, Trương Nam Thành gần như rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật, chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội sinh sống cùng vợ và tập trung cho cuộc sống gia đình, công việc kinh doanh. Tháng 8/2019, vợ chồng anh đón hai con trai sinh đôi.

Từ một người mẫu, diễn viên được chú ý trên sàn diễn và màn ảnh, Trương Nam Thành dần chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Anh ít xuất hiện trước truyền thông, thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ con trên mạng xã hội.

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Tags

Trương Nam Thành

quê TP.HCM

SN 1991

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tin vui

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