Đàm Vĩnh Hưng đưa con sang Mỹ, vợ cũ nhắn 8 chữ

Làm bố ở tuổi xế chiều nhưng Đàm Vĩnh Hưng chăm sóc con vô cùng chu đáo, thường xuyên mang con theo cùng trong các lần chạy show ở nước ngoài.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý khi chia sẻ status khi rời Việt Nam sang Mỹ chạy show. "Ông hoàng nhạc Việt" viết: "Tạm xa Việt Nam iu dấu 1 tuần nha! Các fans tại Sacramento và Philla ơi Hưng tới đây! Cám ơn các tình iu đã làm sold out ticket cả tuần nay!".

Đàm Vĩnh Hưng và con trai Polo.

Đính kèm chia sẻ là hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng và con trai Polo trên chuyến bay đến Mỹ. Dưới phần bình luận, nhiều người gửi lời chúc thượng lộ bình an tới hai cha con. Một số khán giả bày tỏ sự thích thú khi Polo được theo bố đi nhiều nơi nhờ công việc của nam ca sĩ.

"Polo sướng quá toàn đi theo ba, được đi khắp đó đây"; "Polo lại được theo Ba đi Mỹ rồi"; "Em cùng ba đi khắp thế gian"...

Đáng chú ý, vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng là bầu show Việt kiều Mỹ Liên Phạm cũng để lại bình luận: "Thượng lộ bình an gia đình ta nhé".

Được biết, bà Liên Phạm kết hôn cùng Đàm Vĩnh Hưng năm 2004 và ly hôn năm 2021. Cả hai không có con chung nhưng dù chia tay, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Đây cũng không phải lần đầu Đàm Vĩnh Hưng đưa con trai đi lưu diễn cùng. Những năm gần đây, anh thường nhận show nước ngoài vào mùa hè hoặc các kỳ nghỉ của con trai để hai cha con có thể đồng hành cùng nhau.