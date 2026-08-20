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Nữ nghệ sĩ phải đi xin phép từng hàng xóm nếu không sẽ bị gọi cảnh sát

Tùng Ninh
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"Nếu không xin phép hàng xóm mà cứ tự nhiên mở tiệc, mở nhạc ầm ầm lên là hàng xóm sẽ kêu cảnh sát tới ngay" – Thúy Nga nói.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ những khoảnh khắc quay lại cảnh cô mở tiệc sinh nhật tròn 50 tuổi tại biệt thự riêng ở Mỹ.

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Được biết, đây là lần đầu tiên Thúy Nga mở tiệc sinh nhật lớn như vậy tại nhà. Nữ nghệ sĩ biến cả khu vườn nhà mình thành một đại tiệc buffett với hàng chục món ăn các loại, chủ yếu là đồ Việt Nam truyền thống, kèm theo rất nhiều trái cây đắt tiền như sầu riêng, măng cụt (hai loại trái cây thuần Việt rất đắt ở Mỹ).

Thúy Nga quyết tâm chơi lớn khi mở đại tiệc sinh nhật nên thuê cả một dàn âm thanh về để set up sân khấu cho mọi người cùng ca hát. Theo đó, các ca sĩ đến dự tiệc đều lên hát tặng mọi người. Cô thiết kế cả khu check in riêng và yêu cầu khách mời nữ phải mặc đồ bà ba theo concept miền Tây Nam Bộ.

Lượng khách đến dự tiệc rất đông, lên tới cả trăm người, chủ yếu là nghệ sĩ như Trương Minh Cường, Leon Vũ, Khánh Hoàng, Trizzie Phương Trinh, Ngọc Anh, Nguyễn Hồng Nhung, Ngọc Quyên…

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Thúy Nga tiết lộ một điều ít ai biết: "Hôm nay, nguyên một khu vực ngoài đường rộng lớn ở khu này là của tôi hết vì tôi đã báo với hàng xóm rồi nên xe cộ để tràn lan ra đường cũng được.

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Nhà tôi ở khu Fountain Vallet, thành phố này rất khó. Trước khi mở tiệc sinh nhật, tôi phải viết thư gửi hết cho hàng xóm xung quanh để xin phép họ, được sự đồng ý của họ thì mới được mở tiệc.

Nếu không xin phép hàng xóm mà cứ tự nhiên mở tiệc, mở nhạc ầm ầm lên là hàng xóm sẽ kêu cảnh sát tới ngay. Ở đây luật lệ văn minh là như vậy và ai cũng phải tuân thủ".

Được biết, Thúy Nga có nguyên một biệt thự lớn để không chỉ dùng để mở tiệc những dịp quan trọng. Căn biệt thự này có giá hơn triệu đô, sân vườn rộng rãi và có cả bể bơi, nội thất sang trọng. Thúy Nga tuy không sống tại đây nhưng luôn ghé qua để làm vườn, trồng cây cối như một đam mê riêng.

Thúy Nga cũng chia sẻ, năm nay tình hình buôn bán trái cây của cô khó khăn hơn nhiều so với thời gian trước nhưng Nguyễn Hồng Nhung vội động viên: "Không được nói thế. Tôi vẫn chúc Thúy Nga tuổi mới buôn bán đắt hàng, không gửi lộn hàng đi tiểu bang khác nữa. Chúc Thúy Nga tuổi mới nhiều show, nhiều tiền, nhiều lộc".

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Tags

Thúy Nga

sinh nhật thúy nga

Mỹ

Hải ngoại

sao Việt

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