HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ NSƯT là mẹ đơn thân nhắc vợ kém 26 tuổi của đồng nghiệp: "Chị đứng về phe em"

Tùng Ninh
|

"Em yên tâm đi Ngọc Thưởng, chị đứng về phe em. Chồng em mà lộn xộn là chết với chị" – Cát Tường nói.

Mới đây, NSƯT Cát Tường đã hẹn gặp bạn thân là diễn viên Tiết Cương tại một nhà hàng ở TP.HCM. Tiết Cương tự lái xe từ Long An lên TP.HCM để gặp Cát Tường.

- Ảnh 1.

Cát Tường

Cát Tường chia sẻ: "Tôi đi chơi về da mặt đen quá nên chiều nay đi đắp mặt nạ ở spa của nhỏ em. Da tôi đã bớt thâm đi và mướt hơn rồi. Bây giờ, tôi sẽ đi ăn tiệc, gặp gỡ Tiết Cương".

Cát Tường tới điểm hẹn trước Tiết Cương, vì đói quá nên cô kêu đồ ăn trước và nói: "Hẹn mà không đúng giờ, buồn muốn chết. Tôi nhịn đói ra đây, giờ đói quá nên phải kêu đồ ăn, không đợi Tiết Cương nữa.

Tôi sẽ kêu một miến tay cầm, một mẹt heo, một mực nước muối ớt, tàu hũ chiên giòn để nhậu cho rẻ. Lát Tiết Cương đến tôi chỉ cho gọi một món thôi, không phải trả tiền nên chỉ được như vậy.

Cái bao tử là của mình, không nên chờ đợi ai, đói là phải ăn. Mấy người hẹn hò mà tới trễ là không tôn trọng bạn, nên không việc gì phải chờ đợi.

Tiết Cương đã hay tới trễ còn đòi về sớm nữa, đang nhậu mới tới 9 giờ là đòi về, kêu phải về sớm không Ngọc Thưởng (vợ kém 26 tuổi của Tiết Cương) la.

Tôi không biết Ngọc Thưởng có la thật không, hay Tiết Cương có về đúng giờ không. Nhỡ đâu Tiết Cương núp lùm đi đâu đó. Tôi là tôi bóc phốt luôn. Em yên tâm đi Ngọc Thưởng, chị đứng về phe em. Chồng em mà lộn xộn là chết với chị".

- Ảnh 2.

Một lúc sau, Tiết Cương vẫn chưa đến, Cát Tường bức xúc: "Tức quá, Tiết Cương nhắn tin nói tới trễ, 7 giờ mới tới. Sao ngang ngược vậy trời?

Hẹn tôi 6 giờ chiều làm tôi chạy tụt quần tới đây, giờ tôi ăn xong miến rồi, đồ ăn lên hết rồi mà mới có 6 giờ 10 phút. Đã vậy tôi cứ ngồi ăn, tới lúc Tiết Cương đến chắc tôi ăn xong đi về. Tiết Cương bình thường đến đúng giờ lắm, chắc hôm nay có gì trục trặc rồi".

7 giờ hơn Tiết Cương mới xuất hiện và chào hỏi Cát Tường một cách đầy thân thiết, vui vẻ. Cát Tường đòi quà vì biết Tiết Cương mới từ Úc về nhưng Tiết Cương không mang theo.

Hiếu Hiền ngủ với mẹ tới khi lấy vợ: "Vợ chồng tôi còn chui vào ngủ chung với ba mẹ"
Tags

Tiết Cương

Cát tường

vợ tiết cương

nghệ sĩ miền nam

sao Việt

showbiz

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại