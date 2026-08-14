Nữ nghệ sĩ ở Mỹ bị con gái nói thẳng: "Con không cần tiền"

"Trời ơi, con tôi đó, tôi quay clip thì nhất định nó không chịu cho quay nó, ai ngờ nó tự quay clip, tự livestream riêng" – Thúy Nga nói.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đang livestream thì con gái từ trong phòng chạy ra nhắc: "Mẹ ơi, con đang quay clip, mẹ đừng vào phòng con! Con livestream, có người trả con tiền".

Thúy Nga thốt lên: "Trời ơi, con tôi đó, tôi quay clip thì nhất định nó không chịu cho quay nó, ai ngờ nó tự quay clip, tự livestream riêng. Hóa ra con tôi cũng biết livestream kiếm tiền.

Thúy Nga

Nó bảo tôi rằng nó livestream vẽ truyện tranh, hoạt hình, người ta xem thích quá thì cho nó tiền. Lúc livestream là nó không cho tôi vào phòng nó luôn. Trời ơi, hai mẹ con tôi đều hành nghề livestream.

Con tôi có kênh livestream của nó, nhưng nó không muốn tôi chen vào. Ngược lại, tôi muốn nó lên kênh của tôi thì nó lại không chịu. Chắc tôi phải trả tiền nó mới chịu lên kênh tôi livestream quá.

Nó vẽ trên tiktok, làm phim hoạt hình xong được nhiều người thuê vẽ để in ấn, nhưng nó không lấy tiền, bảo tặng luôn. Tới khi tôi nhờ nó vẽ hộ bức hình, bảo là sẽ trả 100 đô thì nó nói luôn: "Mẹ ơi, con không cần tiền đâu, nên con không rảnh vẽ được". Tôi có đứa con gái như vậy đấy".

Thúy Nga cũng từng chia sẻ về con gái mình: "Ôi nuôi con ở Việt Nam dễ hơn, dạy con dễ hơn qua Mỹ. Qua Mỹ tôi không đủ trình độ để dạy con. Bên Mỹ này cách giáo dục khác, trẻ con được tự do hơn. Tôi là người Việt Nam qua, không biết tiếng Anh, không hiểu về văn hóa Mỹ nên không đủ trình độ, kiến thức dạy con theo kiểu Mỹ.

Tôi chỉ biết nói với con tôi rằng: "Mẹ không dạy được còn theo trình độ văn hóa ở Mỹ, cái này trường sẽ dạy con. Nhưng mẹ vẫn luôn là người theo sát, quan tâm sát sao đến cuộc sống của con. Mẹ sẽ để ý từng li từng chút để mẹ biết con ra sao".

Được cái con tôi cũng hiểu nên có chuyện gì ở trường cũng về kể với tôi. Thực sự, ông trời không lấy đi của ai cái gì hết. Từ lúc quyết tâm chuyển qua kinh doanh tôi đã tự nhủ không bao giờ nhận show ở Việt Nam nữa vì không thể bay đi bay về rồi bỏ con ở đây một mình được.

Điều này rất khó khăn với tôi vì nghệ sĩ thường hay bị áp lực rằng, hết show ở Mỹ thì về Việt Nam, hết show ở Việt Nam thì sang Mỹ. Ai cũng đi diễn hai nơi như vậy.

Chỉ riêng tôi là từ chối nhận show ở Việt Nam vì con, dù tôi cũng nhớ nghề lắm. Có lẽ ông trời hiểu được sự hi sinh của tôi cho con nên cho tôi được kinh doanh phát đạt".