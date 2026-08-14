HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ nghệ sĩ ở Mỹ bị con gái nói thẳng: "Con không cần tiền"

Tùng Ninh
|

"Trời ơi, con tôi đó, tôi quay clip thì nhất định nó không chịu cho quay nó, ai ngờ nó tự quay clip, tự livestream riêng" – Thúy Nga nói.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đang livestream thì con gái từ trong phòng chạy ra nhắc: "Mẹ ơi, con đang quay clip, mẹ đừng vào phòng con! Con livestream, có người trả con tiền".

Thúy Nga thốt lên: "Trời ơi, con tôi đó, tôi quay clip thì nhất định nó không chịu cho quay nó, ai ngờ nó tự quay clip, tự livestream riêng. Hóa ra con tôi cũng biết livestream kiếm tiền.

- Ảnh 1.

Thúy Nga

Nó bảo tôi rằng nó livestream vẽ truyện tranh, hoạt hình, người ta xem thích quá thì cho nó tiền. Lúc livestream là nó không cho tôi vào phòng nó luôn. Trời ơi, hai mẹ con tôi đều hành nghề livestream.

Con tôi có kênh livestream của nó, nhưng nó không muốn tôi chen vào. Ngược lại, tôi muốn nó lên kênh của tôi thì nó lại không chịu. Chắc tôi phải trả tiền nó mới chịu lên kênh tôi livestream quá.

Nó vẽ trên tiktok, làm phim hoạt hình xong được nhiều người thuê vẽ để in ấn, nhưng nó không lấy tiền, bảo tặng luôn. Tới khi tôi nhờ nó vẽ hộ bức hình, bảo là sẽ trả 100 đô thì nó nói luôn: "Mẹ ơi, con không cần tiền đâu, nên con không rảnh vẽ được". Tôi có đứa con gái như vậy đấy".

Thúy Nga cũng từng chia sẻ về con gái mình: "Ôi nuôi con ở Việt Nam dễ hơn, dạy con dễ hơn qua Mỹ. Qua Mỹ tôi không đủ trình độ để dạy con. Bên Mỹ này cách giáo dục khác, trẻ con được tự do hơn. Tôi là người Việt Nam qua, không biết tiếng Anh, không hiểu về văn hóa Mỹ nên không đủ trình độ, kiến thức dạy con theo kiểu Mỹ.

- Ảnh 2.

Tôi chỉ biết nói với con tôi rằng: "Mẹ không dạy được còn theo trình độ văn hóa ở Mỹ, cái này trường sẽ dạy con. Nhưng mẹ vẫn luôn là người theo sát, quan tâm sát sao đến cuộc sống của con. Mẹ sẽ để ý từng li từng chút để mẹ biết con ra sao".

Được cái con tôi cũng hiểu nên có chuyện gì ở trường cũng về kể với tôi. Thực sự, ông trời không lấy đi của ai cái gì hết. Từ lúc quyết tâm chuyển qua kinh doanh tôi đã tự nhủ không bao giờ nhận show ở Việt Nam nữa vì không thể bay đi bay về rồi bỏ con ở đây một mình được.

Điều này rất khó khăn với tôi vì nghệ sĩ thường hay bị áp lực rằng, hết show ở Mỹ thì về Việt Nam, hết show ở Việt Nam thì sang Mỹ. Ai cũng đi diễn hai nơi như vậy.

Chỉ riêng tôi là từ chối nhận show ở Việt Nam vì con, dù tôi cũng nhớ nghề lắm. Có lẽ ông trời hiểu được sự hi sinh của tôi cho con nên cho tôi được kinh doanh phát đạt".

Nam NSƯT từ Mỹ về nước, nói về chuyện nhắm mắt xuôi tay
Tags

Thúy Nga

Mỹ

con thúy nga

sao Việt

livestream

nghệ sĩ miền nam

hài thúy nga

Hải ngoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

01:45
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại