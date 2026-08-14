Nam diễn viên miền Nam đóng phim Mưa đỏ nói thẳng: "Phim về tiểu tam, drama tôi không nhận"

"Thật sự, anh Hứa Vĩ Văn là dạng hiếm có trong viện bảo tàng rồi, người ta chỉ dám trưng thôi chứ không dám đem bán nữa" – MC Nguyên Khang nói.

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, diễn viên Hứa Vĩ Văn phim Mưa đỏ đã chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp của mình khi đóng cảnh tỉnh cảm.

Hứa Vĩ Văn

Anh nói: "Tôi là một trong những trường hợp diễn viên ít có cơ hội được đóng phim tình cảm từ 10 năm nay. Cách đây 10 năm tôi cũng có đóng phim tình cảm ở điện ảnh và truyền hình.

Nhưng từ 10 năm nay thì tôi gần như không có cơ hội đóng phim tình cảm. Đa số vai diễn của tôi là vai độc tôn, không có cảnh tình cảm nào hết, cũng không có yêu đương gì với ai.

Còn trước đây tôi đóng phim tình cảm lại không bị ngại ngùng gì. Đa số bạn diễn của tôi đều rất hợp tác như Diễm My, Ngô Thanh Vân. Tôi thấy đóng rất ổn.

Cũng có một vài kịch bản mời tôi đóng cảnh nóng, nhưng tôi từ chối. Nếu đóng cảnh nóng nhưng phim đó có tầm vĩ mô hơn, ví dụ câu chuyện đó mang ý nghĩa lớn lao hơn thì tôi nhận lời. Còn phim về tình cảm, tiểu tam, drama tôi không nhận".

Tiếp đó, Hứa Vĩ Văn chia sẻ về việc cuộc sống hiện tại: "Trong một ngày, nếu không đi làm thì tôi sẽ ở nhà dọn dẹp nhà cửa, tưới cây, chăm chó, đi chợ, nấu ăn.

Hồi xưa tôi nuôi hai con chó, nhưng mới mất một con năm ngoái. Đó là "con ruột", còn "con nuôi" thì tôi nuôi nhiều lắm, cứ đi giải cứu chó là đem về nuôi. Tôi thì không có điều kiện để nuôi quá nhiều nên gửi sang cả cho người thân nuôi.

Bản thân tôi thì không nhiều sức lực để đi giải cứu chó bị ngược đãi, bỏ rơi thường xuyên nhưng nếu hữu duyên gặp được thì tôi vẫn giải cứu. Ví dụ, có trường hợp hai người này yêu nhau nuôi chung một con chó nhưng chia tay và bỏ con chó đó không nuôi nữa, bỏ rơi. Tôi nghe thông tin đó là tới giải cứu luôn".

MC Nguyên Khang nghe xong thốt lên: "Trời ơi, đã đẹp trai rồi còn nhân từ nữa, bây giờ kiếm đâu ra người như thế này! Thật sự, anh Hứa Vĩ Văn là dạng hiếm có trong viện bảo tàng rồi, người ta chỉ dám trưng thôi chứ không dám đem bán nữa".