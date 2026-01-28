Nữ nghệ sĩ nói tình cảnh đáng thương của bố ruột bé Xuân Mai tại Mỹ

Mới đây, tại một livestream, danh hài Hoài Tâm đã chia sẻ về tâm huyết của danh hài Thúy Nga với mình khi nhận lời diễn kịch dài.

Anh nói: "Tôi tâm sự thật luôn, trước khi tôi làm sân khấu Nụ Cười Vàng, tôi mời Thúy Nga đi show tấu hài ở châu Âu mà Thúy Nga từ chối thẳng.

Hoài Tâm

Nói thật, đi diễn tấu hài chỉ có hai đứa tôi, tập dượt rất nhanh, dễ, kiếm tiền cũng nhanh, lại nhiều gấp đôi.

Vậy mà Thúy Nga từ chối tôi luôn vì còn bận buôn bán. Thúy Nga bây giờ chủ yếu buôn bán. Nhưng khi tôi làm kịch dài thì Thúy Nga lại đồng ý luôn dù cát xê chẳng được bao nhiêu, còn phải tập lâu.

Từ hôm dựng vở tới giờ, chúng tôi phải tập suốt hai tháng trời, mỗi buổi tập tới 5, 6 tiếng đồng hồ, mệt lắm. Nhưng Thúy Nga vẫn có mặt đúng giờ và tập nghiêm túc, vui vẻ, khiến các em trẻ có động lực".

Thúy Nga chia sẻ: "Tính tôi không phải thích kiếm tiền nhiều hay kiếm tiền bất chấp. Có những việc kiếm tiền nhiều ngay trước mặt, tôi không chọn, lại đi chọn việc kiếm tiền khó hơn.

Tuấn Cảnh và Thúy Nga

Ngay trong buôn bán kinh doanh cũng vậy. Ở thời điểm này có những mặt hàng bán rất lãi, kiếm tiền dễ hơn nhưng tôi không bán, lại chọn đi bán bánh chưng cho anh Tuấn Cảnh (bố ruột bé Xuân Mai) dù lãi lời chẳng đáng bao nhiêu.

Tôi làm thế vì thương cho hoàn cảnh của anh Tuấn Cảnh. Anh Tuấn Cảnh ngồi tâm sự với tôi những chuyện rất thương. Tôi bảo thôi anh gói bánh chưng bán đi rồi em bán phụ cho. Cuối cùng, tôi bán bánh chưng được ba cọc ba đồng mà xách đến đau cả lưng.

Tết này tôi chưa buôn bán được gì, chỉ thấy bán bánh chưng rồi đi tập kịch cho Hoài Tâm, coi như đi cúng dường vậy. Tôi làm những việc này vì thấy thương đồng nghiệp.

Với lại, rất lâu rồi tôi chưa được diễn kịch dài, nên cũng nhớ nghề lắm. Kịch dài mới là cái nôi nghề nghiệp của tôi, đưa tôi vào nghề, làm nên tên tuổi cho tôi. Tôi muốn trở lại với sân khấu kịch dài dù biết rất vất vả, cực khổ.

Tôi thương cho nghệ thuật kịch dài. Đi show thì dễ lắm, nhận vé máy bay tới điểm diễn, diễn một chút là xong show, nhận tiền rồi ăn uống vui chơi. Vậy mà Hoài Tâm mời nhiều lần tôi đều từ chối".

Được biết, Thúy Nga đang kết hợp cùng Tuấn Cảnh làm những clip hài ngắn và bán bánh chưng tại Mỹ. Sau khi sang nhượng tiệm phở, Tuấn Cảnh hiện khá vất vả, ban ngày đi làm công nhân hãng, tối về ngồi gói bánh chưng.