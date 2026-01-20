Vợ cũ Bằng Kiều tuyên bố: "Ở tuổi 58 này, tôi chấp mấy cô ngoài 30"

Mới đây, tại chương trình Nhịp đập cuộc sống, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ về sự trẻ hóa, năng lượng của mình ở tuổi U60.

Trizzie Phương Trinh

Cô nói: "Một ngày của tôi bắt đầu bằng buổi sáng dậy sớm thiền đi bộ ngoài biển. Tôi dậy lúc 5 rưỡi sáng và ra biển đi bộ thiền. Mùa đông thì tôi thiền trong nhà vì ra biển gió quá. Tôi còn dạy mọi người thiền cùng mình.

Tôi không bao giờ nghĩ một ca sĩ hát nhạc nhảy đùng đùng trên sân khấu lại trở thành người hướng dẫn thiền. Cuộc đời không nói trước được điều gì.

Điều khiến tôi vui nhất trong năm vừa qua là tìm được đến con đường thiền tịnh. Tôi là người rất năng động, một ngày làm được rất nhiều thứ, chơi nhiều thứ nhưng lại thiền được.

Tôi tìm được đến thiền tịnh một cách tình cờ. Tôi có theo dõi một bác sĩ người Mỹ vì rất thích thú tìm hiểu về tâm linh, năng lượng, truyền cảm hứng. Thấy bác sĩ này có một lớp truyền cảm hứng nên đăng ký học. Tới lúc tôi vào học mới biết đây là lớp dạy thiền, thiền từ sáng tới tối.

Ban đầu tôi học thiền cũng khó nhưng sau đó tịnh tâm lại được và bỏ hết được suy nghĩ khỏi đầu.

Bạn bè biết tôi mới học thiền về nên nhờ tôi chỉ cho họ. Tôi phải tìm hiểu thêm rất nhiều để dạy lại cho người ta. Vì thế nên giờ tôi trở thành người dạy thiền. Tôi có một lớp thiền với khá nhiều bạn bè nghệ sĩ, ca sĩ, sáng nào cũng ngồi thiền với nhau.

Đây là thành quả tôi tự hào nhất. Trước đây tôi cũng phải 2 giờ sáng mới ngủ rồi 10 giờ sáng mới dậy. Nhưng bây giờ tôi đi đâu cũng phải ngủ sớm để sáng sớm dậy thiền. Nó thành một thói quen của tôi.

Từ đó, mọi người khen tôi dạo này thần thái thay đổi, trẻ hẳn ra, giống như lão hóa ngược. Tôi lại càng có động lực để tiếp tục thiền.

Thành quả thứ hai là tôi học được bộ môn pickle ball, một môn thể thao khá mới. Học được ở đây không phải chỉ là ra vợt vài cái cho vui. Tôi chơi rất giỏi và tự tin về môn này.

Tôi nói thật, ở tuổi 58 này, tôi chấp mấy cô ngoài 30. Ngoài 20 thì tôi không dám nhưng ngoài 30 là tôi chấp luôn khi ra sân. Cái gì làm được là tôi vui.

Trong một thời gian ngắn, tôi từ người chẳng biết chơi môn thể thao nào mà giờ chơi giỏi được pickle ball. Trước đây tôi không hề chơi tennis, cầu lông, bóng chuyền… Tôi không thích môn gì. Nhưng giờ tôi quyết tâm chơi bằng được một môn thể thao".