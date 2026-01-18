Vợ cũ Bằng Kiều một tay nuôi 3 con sau ly hôn, nói thẳng về các con

Mới đây, tại chương trình Nhịp đập giải trí, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ về việc một tay nuôi dạy ba con trai sau khi ly hôn.

Cô nói: "Nhà tôi có 3 con trai nên khá ồn nhưng chỉ ồn về tiếng cười nói, đùa giỡn thôi, không bao giờ có tiếng cãi lộn. Các con tôi không bao giờ đấu đá, giành giật nhau.

Tôi là một người mẹ nghiêm khắc nhưng cũng là bạn của các con. Các con có thể tâm sự với tôi. Tôi rất gần gũi các con, luôn hỏi han con mọi chuyện như đi học ra sao, cuộc sống có vui không.

Bây giờ rất nhiều trẻ em bị trầm cảm, tự kỷ. Tôi hiểu lý do vì cha mẹ quá bận rộn công việc, không có thời gian gần gũi các con. Vì thế, bao nhiêu thời gian tôi có tôi luôn cố gắng dành cho các con.

Tôi luôn ở bên các con từ chặng đường học hành tới theo đuổi đam mê, những thứ các con muốn hướng tới trong cuộc sống.

Trong ba đứa con thì đứa thứ hai có tính cách gần giống với tôi nhất. Nhưng nó lại là đứa duy nhất không đi theo con đường âm nhạc dù nó hát cũng rất hay. Nhưng con làm việc gì cũng được, miễn là con vui và hạnh phúc. Đó là cách mà tôi luôn động viên các con.

Nhiều người thấy con mình mê âm nhạc nhưng không dám cho con mình theo con đường đó vì sợ nghề này bấp bênh, không có công việc ổn định. Thường thường các bậc cha mẹ sẽ hướng con đi học kỹ sư, bác sĩ để có công việc ổn định.

Nhưng tôi thì khác, tôi đặt niềm vui của con lên trên tiền bạc. Khi con tôi có đủ đam mê, nó sẽ kiếm được ra tiền từ đam mê đó.

Tôi cũng biết nhiều người đi học kỹ sư, bác sĩ nhưng học cho xong, học cho cha mẹ vui thôi chứ không thích thú gì, học xong sẽ đi làm công việc khác. Tôi không muốn con tôi như thế.

Như chính tôi, bây giờ tôi không giàu có, không hơn ai nhưng cuộc sống của tôi đầy đủ, thoải mái. Khi nào tôi thấy đủ là đủ, quan trọng là tôi thấy mình hạnh phúc với con đường mình chọn và đi theo đam mê của mình.

Vì thế, tôi cũng làm vậy với các con tôi. Các con tôi thấy mẹ luôn ủng hộ, hỗ trợ là chúng vui".