Nữ nghệ sĩ có hôn nhân viên mãn với chồng doanh nhân, U70 mà trẻ như 40: Bí quyết gói gọn trong 4 điều

Diễm My (hay còn gọi là Diễm My 6x) sinh ngày 7 tháng 12 năm 1962, là một diễn viên điện ảnh và cựu người mẫu Việt Nam nổi tiếng từ cuối thập niên 1980.

Diễm My được xem là thế hệ vàng của điện ảnh Việt Nam thập niên 1980. Chị từng được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch" của làng giải trí Việt khi một thời nổi tiếng là người mẫu nhiều tờ lịch, theo báo VnExpress. Chị tham gia các tác phẩm điện ảnh như "Dòng sông hoa trắng", "Vua lửa", "39 độ yêu"...

Năm 1994, Diễm My kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức và rút lui khỏi làng giải trí. Họ có hai con gái - Thùy My (sinh năm 1995), Quế My (sinh năm 2000) - hiện du học ở Mỹ.

Hiện, dù đã bước sang tuổi 63 nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, làn da mịn màng sáng bóng. Trên trang Facebook cá nhân, Diễm My thường xuyên đăng ảnh tham gia sự kiện, đi du lịch hoặc dạo chơi với bạn bè. Chị không ngại diện những bộ cánh bắt mắt, nổi bật và thời thượng nhất. Nhiều người nhận xét nữ diễn viên U70 có vẻ ngoài như mới 40, 50 tuổi.

Trong bộ ảnh mới nhất trên Facebook, Diễm My xuất hiện trong bộ váy trắng ren quyến rũ và lịch thiệp, kết hợp với kính mắt đen viền trắng và túi xách hợp tông.

Vẻ đẹp không tuổi của Diễm My khiến nhiều người dùng mạng phải xuýt xoa. Một người viết: “Tuyệt vời luôn chị xinh đẹp”. Người khác bình luận: “Chúc chị My luôn xinh đẹp và trẻ mãi, nhiều năng lượng”. Người thứ ba viết ngắn gọn: “Chị xinh đẹp”.

Trong các bức ảnh khác, người hâm mộ khen nữ diễn viên “đẹp mãi với thời gian”, gọi Diễm My là “người đẹp không tuổi”.

Về bí quyết giữ gìn nhan sắc, "nữ hoàng ảnh lịch" tiết lộ với Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam 4 bí quyết:

1. Dậy sớm mỗi ngày

Không chỉ chú trọng trang phục, Diễm My dành nhiều thời gian cho việc làm đẹp như chăm sóc da, làm tóc để giữ gìn vẻ ngoài tươi tắn theo năm tháng. Mỗi ngày, chị thường bắt đầu quy trình làm đẹp từ 6h sáng với các bước rửa mặt, trang điểm rồi đến tiệm tóc quen thuộc để chải, bới tóc. Kiểu tóc bới cao đặc trưng không chỉ tạo sự thanh lịch, mà còn phù hợp với nhiều trang phục và hoàn cảnh, kể cả những chuyến công tác nước ngoài.

2. Hạn chế dùng nhiệt để tạo kiểu tóc

Dù sở hữu mái tóc bóng khỏe, Diễm My vẫn chú trọng chăm sóc và đặc biệt hạn chế sử dụng nhiệt để tránh gây hư tổn. Chị chỉ dùng dầu gội, dầu xả, và sản phẩm dưỡng cơ bản – đơn giản nhưng hiệu quả lâu dài.

3. Chăm chút cho làn da

Ở tuổi ngoài 60, Diễm My vẫn giữ được làn da rạng rỡ. Bí quyết của chị là chăm sóc da kỹ lưỡng với các sản phẩm phù hợp, đi spa định kỳ, uống nhiều nước, dùng kem chống nắng, ăn nhiều rau xanh và nước ép trái cây. Đặc biệt, chị tránh thức khuya – thói quen ảnh hưởng lớn đến làn da và sức khỏe.

Tuy nhiên, nữ diễn viên không quá khắt khe trong việc níu giữ tuổi xuân. Chị chấp nhận sự xuất hiện của nếp nhăn như một quy luật tự nhiên và không can thiệp bằng phẫu thuật thẩm mỹ. Với Diễm My, mỗi độ tuổi đều có vẻ đẹp riêng, và quan trọng là phụ nữ biết cách giữ gìn và hài lòng với bản thân.

4. Giữ tinh thần lạc quan

Cuối cùng, Diễm My cho rằng tinh thần lạc quan là yếu tố then chốt giúp phụ nữ luôn tươi trẻ. Chị khuyên phái đẹp nên sống tích cực, ngủ sớm, dậy sớm và sắp xếp công việc hợp lý để tránh căng thẳng – bởi áp lực chính là nguyên nhân lớn khiến phụ nữ nhanh già đi.

Ngoài ra, trên báo Vietnamnet, nữ diễn viên tiết lộ chị cũng thường xuyên tập thể dục kết hợp với yoga. Đặc biệt, chị cũng tin rằng "khi có cuộc sống gia đình hạnh phúc thì tự nhiên sẽ đẹp hơn".

Hôn nhân viên mãn của nữ diễn viên luôn khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Nữ nghệ sĩ từng tiết lộ dù bận rộn kinh doanh nhưng ông xã luôn có mặt bên chị vào những dịp đặc biệt, vẫn yêu chiều vợ như thuở ban đầu.

Diễm My chia sẻ với Vietnamnet: “Hạnh phúc của một người phụ nữ được tạo thành từ hai mảnh ghép: Sự nghiệp và gia đình. Tôi may mắn có được hai điều này trọn vẹn. Ở xã hội, trong nghề, tôi có chỗ đứng riêng. Sau lưng, tôi có gia đình làm điểm tựa vững chắc, được hưởng đầy đủ những cung bậc cảm xúc của việc làm vợ, làm mẹ".