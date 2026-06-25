Nữ MC thể thao World Cup khoe thân hình bốc lửa, quyến rũ gây sốt, hút 1,6 triệu fan

Sở hữu hơn 1,6 triệu người theo dõi trên Instagram, Lauren Blake Boultier đang là một trong những gương mặt nổi bật bên lề World Cup 2026.

Bên cạnh những trận cầu đỉnh cao, World Cup 2026 cũng là nơi quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng thể thao. Một trong số đó là Lauren Blake Boultier - nữ MC, người mẫu sở hữu ngoại hình quyến rũ cùng thân hình săn chắc, thường xuyên đăng tải những bộ ảnh diện bikini hay trang phục ôm sát khoe vóc dáng trên Instagram.

Hiện tài khoản của cô thu hút khoảng 1,6 triệu người theo dõi. Nhờ vẻ ngoài nổi bật cùng phong cách dẫn chương trình tự tin, Lauren nhanh chóng trở thành một trong những nữ MC được chú ý nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trước cuộc đối đầu giữa Scotland và Brazil trên sân Hard Rock (Miami), Lauren cho biết cô rất mong chờ bầu không khí mà các CĐV Scotland tạo ra. Những ngày qua, "Tartan Army" gây xôn xao khi được truyền thông Anh mô tả đã "uống sạch" nhiều quán bar ở Boston trước trận gặp Morocco. Thay vì e ngại, người đẹp lại tỏ ra vô cùng thích thú. "Tất nhiên rồi, tại sao lại không? Nếu có thời điểm nào thích hợp để uống bia thì chắc chắn đó chính là lúc này".

Lauren tiết lộ cô sinh ra và lớn lên ở California nhưng có gốc gác Pháp, vì vậy mỗi kỳ World Cup đều dành sự cổ vũ đặc biệt cho Les Bleus. "Tôi thực sự mang dòng máu Pháp. Họ của tôi là Boultier. Tôi sinh ra và lớn lên ở California nên hoàn toàn là người Mỹ. Nhưng cứ đến World Cup là tôi lại nghĩ: 'Đến lúc phải cổ vũ các đồng hương Pháp rồi'".

Khi được hỏi đội tuyển nào sẽ đăng quang tại World Cup 2026, Lauren không ngần ngại gọi tên tuyển Pháp. "Khó thật, nhưng tôi sẽ chọn Pháp. Họ có tinh thần tập thể rất tốt, sở hữu Mbappe và nhiều cầu thủ tuyệt vời khác. Vì vậy tôi sẽ cổ vũ đội tuyển Pháp".

Sau khi đồng hành cùng World Cup, Lauren Blake Boultier sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò MC cho sự kiện quyền Anh lớn của DAZN giữa hai võ sĩ bất bại Xander Zayas và Jaron "Boots" Ennis tại New York vào cuối tuần này. Không chỉ nổi tiếng trên sân khấu thể thao, người đẹp còn hoạt động với vai trò người mẫu, thường xuyên xuất hiện trên sàn catwalk và là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội nhờ phong cách gợi cảm, khỏe khoắn.