Nữ MC bức xúc một đồng nghiệp: “Tới giờ tôi vẫn chưa nhận được lời xin lỗi nào”

Mới đây, chương trình 24h nói thật đã lên sóng với khách mời là MC Tuyền Tăng và nhạc sĩ Hamlet Trương. Tại đây, hai nghệ sĩ cùng chia sẻ quan điểm về chủ đề “Những lời xin lỗi cho có lệ”.

Tuyền Tăng

Tuyền Tăng bày tỏ quan điểm: “Tôi thấy từ nhỏ ai cũng được dạy rằng làm sai thì phải xin lỗi, nhưng chỉ đến khi trưởng thành, tôi mới nhận ra lời nói thôi là chưa đủ, sự chân thành phải thể hiện qua hành động thì mới có thể hóa giải được vấn đề và hướng mọi chuyện theo hướng tích cực.

Không ít lần tôi cảm thấy khó chịu khi người khác mắc lỗi nhưng lại né tránh hoặc im lặng thay vì thừa nhận”.

Cô bức xúc tiết lộ: “Có trường hợp tôi gặp gần đây, người đồng nghiệp kia rõ ràng sai nhưng không chịu tiếp nhận ý kiến và đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa nhận được lời xin lỗi nào.

Trải qua nhiều va chạm trong nghề, tôi rằng bản thân đã thay đổi cách nhìn về việc xin lỗi. Trước đây, vì cái tôi nghệ sĩ lớn, tôi từng xem lời xin lỗi như sự hạ mình.

Nhưng sau này, tôi nhận ra rằng điều quan trọng không phải là ai đúng ai sai, mà là mong muốn tìm giải pháp để cùng nhau bước tiếp.

Giờ tôi thấy dễ nói lời xin lỗi hơn, vì tôi hiểu mình làm vậy là để hóa giải mâu thuẫn, để mọi người vui vẻ, chứ không phải để chịu thua hay mất giá trị bản thân”.

MC Hamlet Trương cũng kể lại câu chuyện anh từng trải qua cách đây vài năm. Anh nói: “Khi hợp tác cùng họa sĩ Vũ Mini sáng tạo nhân vật “Khủng long cánh sách” và chào bán ở những cửa hàng thú bông, tôi phát hiện sản phẩm bị sao chép trắng trợn tại một số nơi.

Dù đã trực tiếp đối diện, tôi vẫn không nhận được lời xin lỗi nào, cũng không muốn mất thời gian kiện tụng. Tôi bức xúc vì cuối cùng chẳng có lời xin lỗi, nhưng lại có một bài học lớn cho mình”.

Tuyền Tăng nói thêm: “Nhiều người không thể nói lời xin lỗi vì thiếu sự thành thật với chính mình. Khi còn cố chấp, khăng khăng bảo vệ cái sai, nghĩa là họ chưa đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào bản thân.

Không phải lời xin lỗi nào cũng cần được nói bằng miệng. Có những lần, chỉ một lá thư hay cái ôm cũng đủ khiến cô cảm thấy được thấu hiểu.

Khi ấy, mình buông bỏ được mọi bức xúc, không còn nặng nề nữa. Giờ đây, với tôi, lời xin lỗi có thể thể hiện bằng rất nhiều cách, qua lời nói, hành động, hay sự thay đổi thật sự từ đối phương. Khi hành động chứng minh được điều đó, giá trị của lời xin lỗi mới trở nên trọn vẹn”.

Hamlet Trương cũng không giấu giếm rằng, thuở đôi mươi, anh từng nhiều lần nói lời xin lỗi mà trong lòng vẫn chưa phục. Anh nói: “Thời điểm đó tôi làm nghệ thuật, không có giờ giấc cố định. Mỗi khi đi trễ, ngủ quên, tôi lại xin lỗi, nhưng trong lòng không vui lắm.

Trải nghiệm ấy giúp tôi hiểu rằng một lời xin lỗi chỉ thật sự có ý nghĩa khi đi kèm với sự chuyển biến trong hành động”.