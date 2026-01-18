Nữ kế toán cùng lúc mắc giang mai, sùi mào gà dù KHẲNG ĐỊNH 2 năm không làm "chuyện ấy"

Cô Hà (họ Hà) năm nay 30 tuổi, đang làm kế toán tại một công ty truyền thông có tiếng ở Đài Loan (Trung Quốc). Dù sở hữu ngoại hình khả ái và kinh tế ổn định, nhưng vì quá bận rộn với sự nghiệp, cô Hà đã duy trì cuộc sống độc thân suốt 2 năm qua. Thế nên, khi nhận kết quả chẩn đoán mắc sùi mào gà và giang mai cùng lúc cô cho là bác sĩ nhầm lẫn với người khác.

Nữ kế toán đột nhiên phát hiện mắc giang mai, sùi mào gà khi đi khám mẩn đỏ trên da (Ảnh minh họa)

Mọi chuyện bắt đầu khi cô Hà thấy tay xuất hiện vài nốt mụn nhỏ, không đau không ngứa nên chỉ nghĩ là dị ứng thời tiết. Tuy nhiên, tình trạng không thuyên giảm mà còn lan xuống vùng kín, xuất hiện các nốt li ti và bắt đầu lở loét. Cô quyết định đi khám da liễu nhưng bác sĩ lại chỉ ra cô mắc 2 loại bệnh xã hội cô chưa từng nghĩ đến.

Cô Hà khẳng định lần cuối cùng làm "chuyện ấy" là với bạn trai cũ từ 2 năm trước. Vì vậy, cô không thể mắc 2 bệnh kinh khủng này được. Chỉ đến khi xét nghiệm lại theo yêu cầu nhưng kết quả không thay đổi, điều tra lối sống tìm ra nguyên nhân cô mới sụp đổ hoàn toàn.

Hé lộ con đường nhiễm bệnh giang mai, sùi mào gà từ... bạn trai cũ

Người điều trị cho cô Hà, bác sĩ Gu Fangyu (Đài Loan, Trung Quốc) kể lại, khi cùng phân tích bệnh sử và lối sống để tìm ra nguyên nhân, cô Hà không do dự mà nhấc máy gọi thẳng cho bạn trai cũ. Bởi vì khả năng cao nhất là cô nhiễm các chủng virus HPV từ anh ta, ủ bệnh rồi giờ mới phát ra.

Không nằm ngoài dự kiến, lúc đầu anh ta phủ nhận. Nhưng khi nghe cô Hà nói về tình trạng hiện tại của mình, anh ta mới bắt đầu thừa nhận từng điều trị nhiễm xoắn khuẩn Treponema pallidum - tác nhân gây giang mai. Còn về HPV, bạn gái cũ của anh ta từng mắc, nhưng anh ta luôn nghĩ chỉ nữ giới mới bị, không biết mình nhiễm từ khi nào.

Virus HPV và mầm bệnh xã hội không chỉ lây nhiễm khi giao hợp trực tiếp (Ảnh minh họa)

Qua câu chuyện của cô Hà, bác sĩ Gu cũng bày tỏ rằng những trường hợp giống như cô không hề hiếm. Đã lâu không làm "chuyện ấy" vẫn phát hiện mắc các bệnh xã hội như sùi mào gà hay giang mai. Bởi có 3 nguyên nhân chính:

1. Thời gian ủ bệnh cực dài

Sùi mào gà (do virus HPV) và giang mai (do xoắn khuẩn) đều có khả năng "ẩn mình" nhiều năm trong cơ thể. Chúng chỉ bùng phát khi hệ miễn dịch suy yếu. Với cô Hà, việc kiệt sức và thiếu sắt do áp lực công việc chính là thời điểm "vàng" để các mầm bệnh này trỗi dậy.

2. Lây nhiễm không chỉ qua đường giao hợp

Cả HPV lẫn xoắn khuẩn giang mai đều lây lan mạnh qua quan hệ bằng miệng hoặc khi tay tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, vết loét của người bệnh. Thậm chí, dùng chung vật dụng cá nhân như đồ lót, kìm cắt móng tay cũng tiềm ẩn nguy cơ lây chéo.

3. Nguy cơ lây nhiễm âm thầm giữa hai giới

Nam giới thường là nguồn lây nhưng triệu chứng đôi khi không rõ ràng nên dễ khiến bạn tình chủ quan. Do cấu tạo vùng kín dạng mở, nữ giới có nguy cơ lây nhiễm cao hơn và thường ủ bệnh kín đáo, khiến bệnh tiến triển âm thầm vào máu hoặc gây tổn thương cổ tử cung trước khi phát hiện.

Làm gì để phòng bệnh?

Để tránh rơi vào bi kịch ủ bệnh lâu ngày như trên, bác sĩ Fu khuyến cáo:

- Tiêm phòng và bảo vệ: Tiêm dự phòng virus HPV là lá chắn hiệu quả nhất cho cả nam và nữ. Luôn sử dụng biện pháp an toàn ngay cả khi không quan hệ theo cách truyền thống.

Tiêm phòng HPV cần thiết ở cả nam và nữ để bảo vệ chính mình (Ảnh minh họa)

- Lối sống và miễn dịch: Tuyệt đối không dùng chung đồ dùng cá nhân. Duy trì lối sống lành mạnh, quan hệ tình dục an toàn, bổ sung đầy đủ dưỡng chất và vận động để giữ hệ miễn dịch ổn định, ngăn chặn virus có cơ hội bộc phát.

- Khám sức khỏe định kỳ: Đừng đợi đến khi có triệu chứng mới đi khám, vì nhiều bệnh xã hội không hề có biểu hiện rõ ràng trong giai đoạn đầu.



