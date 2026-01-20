Nữ kế toán 3 năm không làm "chuyện ấy" nhưng mắc virus gây ung thư cổ tử cung, bác sĩ tiết lộ nguyên nhân bất ngờ

Tiểu Lý (Thành Đô, Trung Quốc) năm nay 24 tuổi, nghề nghiệp kế toán. Vốn có tính tình nhút nhát, sau khi chia tay mối tình đầu đã 3 năm nay cô độc thân, cũng không phát sinh "chuyện ấy" với ai. Vì vậy, khi nghe bác sĩ nói mình nhiễm virus HPV - loại virus cô nghĩ chỉ lây truyền qua đường tình dục thì Tiểu Lý cảm thấy oan ức tới bật khóc.

Tiểu Lý kể, cuộc sống bình lặng của cô bỗng chốc bị xáo trộn bởi những thay đổi khó giải thích.

Lúc đầu, cô bị rối loạn kinh nguyệt, đau bụng bất thường khi hành kinh nhưng không quá dể tâm. Sau đó, vùng kín bỗng nhiên xuất hiện nhiều nốt mụn li ti kèm theo tình trạng khí hư có mùi hôi tanh nồng nặc. Tự mua nhiều loại dung dịch vệ sinh, thuốc bôi không hết cô gái trẻ mới chịu đi khám.

Cô gái đi khám mụn cóc thì phát hiện nhiễm virus HPV, tổn thương tiền ung thư (Ảnh minh họa)

Khi cầm tờ kết quả dương tính với virus HPV 16 kèm các tổn thương tiền ung thư cổ tử cung, Tiểu Lý sụp đổ hoàn toàn.

Cô khóc nức nở khẳng định với bác sĩ mình đã 3 năm không làm "chuyện ấy", bệnh viện đã nhầm lẫn. Thế nhưng, những chia sẻ không đầu không cuối của cô về cuộc sống đã giúp bác sĩ tìm ra manh mối nguồn gây bệnh. Tất cả tại cái nắm tay!

Tại sao nắm tay cũng lây nhiễm virus HPV?

Hóa ra, nửa năm trước Tiểu Lý chuyển việc. Vốn nhút nhát, cô cảm thấy vô cùng may mắn khi trong nhóm nhân viên mới có một đồng nghiệp chủ động làm bạn và luôn quan tâm tới mình. Đó là Tiểu Phương, một nhân viên kinh doanh rất năng động và xinh đẹp.

Không hiểu sao Tiểu Phương và Tiểu Lý thân nhau rất nhanh. Cuộc sống của Tiểu Lý nhờ cô bạn mà vui vẻ, sôi động lên rất nhiều. Hai người thường xuyên đi mua sắm, ăn uống, du lịch, ngủ chung và còn tắm chung với nhau. Có thói quen nắm tay nhau thân mật.

Tiểu Lý từng thấy Tiểu Phương có nhiều nốt mụn cóc ở cổ và tay, nhưng hỏi thì cô bạn nói đó là dị ứng ngoài da do cơ địa nên không quá để tâm. Đến khi đi khám, nhớ lại cô mới phát hiện loại mụn của 2 người giống nhau.

Nhiều người không biết virus HPV có thể lây qua tiếp xúc da (Ảnh minh họa)

Thực tế, đó là những "ổ chứa" virus HPV. Bác sĩ giải thích, virus đã lây lan qua các vết thương hở khi hai người nắm tay nhau quá thường xuyên, hoặc qua việc dùng chung khăn tắm trong những lần ngủ lại. Đáng sợ hơn, virus từ đôi tay nhiễm bẩn đã theo thói quen vệ sinh cá nhân của Tiểu Lý mà xâm nhập trực tiếp vào niêm mạc cổ tử cung.

Tiểu Lý gọi cho Tiểu Phương ngay tại bệnh viện. Cô bạn thừa nhận mình từng điều trị nhiễm HPV, nhưng không ngờ lại lây cho đồng nghiệp. Cũng như Tiểu Lý, cô cho rằng chỉ làm "chuyện ấy" mới lây nhiễm, nên ngay cả khi mụn cóc bị vỡ, trên tay Tiểu Lý có vết thương hở vẫn không ngại nắm tay nhau khi đi mua sắm. Sau lời xin lỗi muộn màng, cả hai cùng òa lên khóc.

2 kiểu người cần giữ khoảng cách để phòng virus HPV

Thông qua câu chuyện của Tiểu Lý, bác sĩ nhấn mạnh quan hệ tình dục không phải là con đường duy nhất lây nhiễm virus HPV. Có 2 kiểu người chúng ta cần giữ khoảng cách, cẩn trọng khi tiếp xúc, không dùng chung dụng cụ cá nhân để tránh lây nhiễm:

- Những người có mụn cóc, mụn cơm li ti ở các vị trí như cổ, tay hoặc chân: Đừng bao giờ chạm vào hay nắm tay quá lâu với họ nếu không có biện pháp bảo vệ. Mụn cóc chính là biểu hiện rõ rệt của nhiễm virus hpv, chúng có thể vỡ ra bất cứ lúc nào và gieo rắc mầm bệnh vào cơ thể bạn qua những vết xước siêu nhỏ trên da.

Hãy cẩn trọng khi tiếp xúc, không dùng chung vật dụng cá nhân với người có mụn cóc sinh dục (Ảnh minh họa)

- Những người có mùi cơ thể hoặc mùi vùng kín bất thường: Mùi hôi tanh nồng nặc là dấu hiệu báo động đỏ của các bệnh truyền nhiễm hoặc viêm nhiễm phụ khoa nặng. Việc dùng chung không gian vệ sinh, khăn tắm hoặc đồ lót với những đối tượng này tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm gián tiếp cực cao, ngay cả khi bạn chưa từng phát sinh "chuyện ấy".