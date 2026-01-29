Nữ idol gãy cổ vì tập pilates

Mới đây, Yeri đang khiến cộng đồng người hâm mộ không khỏi lo lắng khi đăng tải hình ảnh tiết lộ tình trạng gãy cổ trên mạng xã hội. Theo chia sẻ của nữ idol, chấn thương này xảy ra trong quá trình cô tập pilates – bộ môn tốt cho vóc dáng được rất nhiều người ưa chuộng. Việc một chấn thương nghiêm trọng xuất hiện từ pilates khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, vì đây là bộ môn giữ dáng được đánh giá có rủi ro thấp nếu có sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Dù chưa tiết lộ chi tiết về mức độ hồi phục, người hâm mộ vẫn liên tục gửi lời động viên, mong thành viên Red Velvet sớm nghỉ ngơi, điều trị và trở lại với trạng thái khỏe mạnh nhất.

Yeri chia sẻ hình ảnh chấn thương cổ sau 1 buổi tập pilates. (Nguồn: Instagram)

Theo chia sẻ của Yeri, chấn thương xảy ra sau một buổi tập pilates tưởng chừng nhẹ nhàng. Ban đầu, cô chỉ cảm thấy cổ hơi đau, nhưng đến sáng hôm sau, cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn, buộc nữ idol phải đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả chẩn đoán cho thấy Yeri đã bị gãy cổ và cần đeo nẹp để cố định trong quá trình điều trị.

Dù gặp chấn thương khá nghiêm trọng, Yeri vẫn giữ tinh thần lạc quan quen thuộc. Trong tin nhắn gửi fan, mỹ nhân sinh năm 1999 thậm chí còn pha chút hài hước khi nói rằng diện mạo hiện tại của mình trông giống một nhân vật hoạt hình, phần nào giúp người hâm mộ vơi bớt cảm giác nặng nề. Sau đó, nữ idol tiếp tục cập nhật rằng cô đang trong quá trình điều trị bằng vật lý trị liệu và tiêm steroid để giảm đau, đồng thời nhắn nhủ mọi người nên cẩn thận hơn khi tập luyện, kể cả với những bộ môn được xem là an toàn.

Pilates là bộ môn yêu thích của Yerin. Nữ idol thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện với người hâm mộ lên MXH. (Nguồn: Instagram)

Thông tin Yeri bị gãy cổ khi tập pilates khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, bởi đây vốn là bộ môn được ưa chuộng nhờ tính nhẹ nhàng và khả năng cải thiện vóc dáng. Sự việc cũng làm dấy lên những lo ngại về cường độ tập luyện, cũng như áp lực hình thể mà các idol K-pop phải đối mặt trong quá trình duy trì ngoại hình.

Yeri duy trì vóc dáng thon gọn, cân đối nhờ thói quen tập pilates. (Nguồn: Instagram)

Pilates vốn là bộ môn tập luyện được rất nhiều ngôi sao xứ Hàn ưa chuộng nhờ khả năng cải thiện vóc dáng mà không gây áp lực quá lớn lên khớp và cơ thể. Các bài tập pilates tập trung vào nhóm cơ lõi (core), giúp siết eo, cải thiện tư thế, tăng độ dẻo dai và giữ cơ thể thon gọn, săn chắc theo cách mềm mại hơn so với gym cường độ cao.

Bên cạnh đó, pilates còn được đánh giá cao ở khả năng hỗ trợ thư giãn tinh thần, cải thiện khả năng kiểm soát hơi thở và giảm căng thẳng. Chính vì vậy, nhiều ngôi sao Kpop xem pilates là lựa chọn lý tưởng để duy trì hình thể lâu dài. Tuy nhiên, bộ môn này cũng đòi hỏi kỹ thuật chính xác và sự hướng dẫn sát sao, bởi nếu tập sai tư thế hoặc quá sức, nguy cơ chấn thương vẫn có thể xảy ra.

Không chỉ Yeri, rất nhiều mỹ nhân Kpop như Jennie, Taeyeon, Jang Wonyoung, Son Naeun, Jeon Somi... đều lựa chọn pilates để duy trì vóc dáng vạn người mê. (Nguồn: Instagram)



