Nụ hôn triệu views ở World Cup 2026 ẩn chứa câu chuyện sinh tử: "Gia đình từng chuẩn bị tang lễ cho tôi"

Nụ hôn triệu view ở World Cup: Người đàn ông từng chết lâm sàng, trái tim ngừng đập 12 phút.

Trong lúc người hâm mộ Na Uy còn đang phát cuồng vì màn Viking Row của Martin Ødegaard hay cú đúp của Erling Haaland trước Senegal, một khoảnh khắc khác lại bất ngờ chiếm sóng mạng xã hội toàn cầu. Đó là hình ảnh HLV Ståle Solbakken leo lên khán đài để hôn người vợ Anniken sau chiến thắng 3-2 giúp Na Uy giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026.

Ít ai biết rằng phía sau nụ hôn đang lan truyền khắp thế giới ấy là một câu chuyện về cái chết, sự hồi sinh và tình yêu kéo dài hơn hai thập kỷ.

Nụ hôn khiến cả World Cup chú ý

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Solbakken không lao vào ăn mừng cùng các học trò. Thay vào đó, chiến lược gia 58 tuổi tìm đường lên khu vực khán đài để gặp vợ mình. "Tôi không biết họ ngồi ở đâu nên phải tìm cách lên khán đài", ông kể lại sau trận.

Khoảnh khắc Solbakken ôm và hôn Anniken giữa bầu không khí cuồng nhiệt của các CĐV Na Uy nhanh chóng trở thành một trong những hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất World Cup 2026.

Ảnh: Getty

Đằng sau nụ hôn là người phụ nữ từng đứng trước nguy cơ mất chồng

Đối với Anniken, chiến thắng trước Senegal có lẽ không chỉ đơn thuần là một trận bóng đá. Năm 2001, khi còn là cầu thủ của Copenhagen, Solbakken bất ngờ đổ gục xuống sân tập vì một cơn ngừng tim.

Chỉ vài ngày trước đó, ông vẫn thi đấu trọn vẹn một trận tại giải VĐQG Đan Mạch và không có dấu hiệu bất thường nào. Sự cố xảy ra quá nhanh khiến các đồng đội không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Solbakken sau đó được xác định rơi vào tình trạng chết lâm sàng.

Các bác sĩ cho biết trái tim ông đã ngừng hoạt động trong khoảng 12 phút - khoảng thời gian đủ để cướp đi mạng sống của rất nhiều người. "Đó là một phép màu vì tim anh ấy đã ngừng đập suốt 12 phút", bác sĩ Frank Odgaard - người trực tiếp cứu sống Solbakken - nhớ lại. Vị bác sĩ của Copenhagen đã tiến hành hồi sức tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực liên tục trước khi xe cấp cứu tới nơi. Sau đó, máy khử rung tim đã giúp đưa Solbakken trở lại từ lằn ranh sinh tử.

Nhiều năm sau, Solbakken vẫn nhớ cảm giác kỳ lạ khi đối mặt với cái chết. "Lúc đầu tôi không nhìn thấy gì cả, chỉ là bóng tối hoàn toàn. Sau đó xuất hiện một màu xanh nhạt... hãy gọi đó là một đường hầm. Đó là thứ ánh sáng rất đẹp. Khi họ đánh thức tôi dậy, điều đầu tiên tôi nghĩ là: 'Ồ không, tôi có thể ở lại đó lâu hơn một chút được không?'. Đến giờ tôi vẫn không thể giải thích được những gì mình nhìn thấy".

Solbakken cho biết ông mất hoàn toàn ký ức về ngày xảy ra sự cố và chỉ tỉnh lại vài ngày sau trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Ảnh: Getty

"Mẹ tôi đã bắt đầu chuẩn bị tang lễ"

Khoảng thời gian ấy trở thành ký ức ám ảnh với gia đình ông. "Bố mẹ tôi lập tức bay tới Đan Mạch. Họ kể rằng ngay trên chuyến bay, mẹ tôi đã bắt đầu chuẩn bị tang lễ cho tôi. Ban đầu họ lo tôi có sống nổi không. Sau đó họ lại lo tôi có bị tổn thương não hay không. Đó là những suy nghĩ giày vò gia đình tôi". Solbakken cũng nhắc đến những đồng đội đã tận mắt chứng kiến cảnh ông ngã xuống sân tập, qua đời rồi được cứu sống.

Trong tất cả những người trải qua biến cố năm 2001, có lẽ Anniken là người chịu tổn thương sâu sắc nhất. Khi đó, cô mới ngoài 20 tuổi và phải một mình chăm sóc hai đứa con nhỏ trong lúc chồng nằm giữa ranh giới sống chết.

"Vợ tôi đến giờ vẫn không thể nói về chuyện đó dù đã rất nhiều năm trôi qua. Khi ấy cô ấy chỉ mới 23 hoặc 24 tuổi. Tôi luôn kinh ngạc trước cách cô ấy vượt qua một tình huống khủng khiếp như vậy ở độ tuổi còn quá trẻ".

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Biến cố sinh tử đã thay đổi hoàn toàn cách Solbakken nhìn nhận cuộc sống. Ông cho rằng trải nghiệm cận kề cái chết khiến gia đình trở nên gắn kết hơn bao giờ hết và giúp ông hiểu đâu mới là điều quan trọng nhất.

"Cơn ngừng tim khiến gia đình tôi xích lại gần nhau hơn. Nó tạo nên một mối liên kết rất mạnh dựa trên tình yêu. Câu chuyện đó dạy tôi nhìn cuộc sống theo một cách khác. Giờ tôi hiểu điều gì thực sự quan trọng. Tôi không còn để những thứ hời hợt làm mình bận tâm nữa".

Có lẽ vì thế mà sau khi đưa Na Uy vào vòng knock-out World Cup, điều đầu tiên Solbakken nghĩ đến không phải Haaland, chiến thuật hay những lời tung hô. Ông chỉ muốn tìm người phụ nữ đã ở bên mình từ những ngày tưởng chừng đã không còn cơ hội sống sót - và trao cho cô một nụ hôn giữa sân vận động.