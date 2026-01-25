"Nữ hoàng phòng vé" một thời: Từ bán xôi vỉa hè đến chủ chuỗi nhà hàng sang trọng, U50 đột ngột thay đổi

Kim Thư sinh năm 1978, từng để lại dấu ấn trong nhiều bộ phim điện ảnh như Lục Vân Tiên, Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn, Võ lâm truyền kỳ, Hello cô Ba...

Diễn viên Kim Thư cùng "ông bầu" Phước Sang từng được xem là một trong những cặp đôi quyền lực của showbiz Việt thập niên 90. Tuy nhiên, cuối năm 2012, Kim Thư và Phước Sang xác nhận đã ly hôn.

Báo Tuổi Trẻ Cười viết, rời khỏi căn biệt thự sang trọng, Kim Thư ly ra đi tay trắng, một mình nuôi hai con trai. Không chỉ phải xoay xở kiếm sống, cô còn liên tục đối diện với sự uy hiếp, đe dọa từ chủ nợ.

Thậm chí, ly hôn 10 năm, cô vẫn bị chủ nợ của chồng cũ quấy rối, liên tục nhiều tháng trời gọi điện, tạt mắm tôm vào nhà hàng nơi cô kinh doanh, yêu cầu trả những khoản nợ mà cô không liên quan. Cùng đường, nữ diễn viên phải trình báo công an thì sự việc mới được giải quyết.

Sau biến cố, Kim Thư buộc phải lao vào đủ nghề để nuôi con. "Có lúc tôi làm từ 3h sáng đến 6h chiều, quên ăn cơm. Tay rách, chảy máu vì tước lá. Từ một người chưa bao giờ ủi đồ, được chăm sóc như công chúa, tôi rơi vào cảnh quá khổ, bế tắc", tờ Tuổi Trẻ Cười trích lời Kim Thư từng kể.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ trên báo Thanh niên rằng, cô thậm chí có lúc nhận cả việc bày mâm cúng cô hồn thuê vào mỗi dịp rằm tháng Bảy để có tiền trang trải cuộc sống.

Từ bán xôi vỉa hè, sau nhiều năm Kim Thư mở nhà hàng và bất ngờ nhận được sự ủng hộ của đông đảo nghệ sĩ, khán giả. Công việc thuận lợi giúp cô tiếp tục khai trương thêm một cơ sở mới, thu hút nhiều thực khách, trong đó có không ít gương mặt nổi tiếng.

Nhờ chăm chỉ, Kim Thư dần ổn định cuộc sống và dành thời gian chăm sóc bản thân. Ở tuổi U50, cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, gương mặt trẻ trung nhờ chế độ ăn uống khoa học, tập luyện và chơi thể thao đều đặn.

Mới đây, Kim Thư gây chú ý cho khán giả khi dự tiệc sinh nhật của diễn viên Chi Bảo hôm 23/1. Trong ảnh, nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc ngắn cá tính, khác hẳn so với hình ảnh nữ tính, gợi cảm thường thấy.

Kim Thư cho biết sang năm mới 2026, cô muốn thay đổi, 'biến hóa hình ảnh cho bớt nhàm chán'. 'Tôi để tóc dài mấy chục năm rồi, giờ làm mới mình cảm giác thật thích. Tóc ngắn nên ngày tôi có thể tắm và gội đầu ba lần không ngại', Kim Thư nói trên báo Ngôi Sao.

Hình ảnh mới này của nữ diễn viên ở tuổi U50 nhận được nhiều lời khen từ bạn bè đồng nghiệp đến khán giả. Mọi người khen Kim Thư đẹp mạnh mẽ, cuốn hút khi để tóc tém và ủng hộ cô làm mới bản thân ở tuổi U50. Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh thậm chí còn 'sốc' với hình ảnh hiện tại của đàn chị.

Kim Thư cũng chia sẻ thêm, khoảng 30 năm trước, ở độ tuổi 18-19 cô từng một lần để tóc tém như con trai nhưng tóc lúc đó vẫn dài hơn hiện tại. Người đẹp 7X nói cô hiểu rõ bản thân muốn gì, thấy thoải mái trước mọi lời khen chê về diện mạo mới.

“Được cái tóc tôi mau dài nên không lo lắng gì, chỉ có cảm giác tự tin, thích thú với trải nghiệm mới này. Lúc nào chán tóc ngắn tôi lại dưỡng, chuyển sang tóc ngang rồi tóc dài. Có cơ hội thử nhiều kiểu thấy đã lắm”, báo Ngôi Sao trích lời Kim Thư nói.

Báo Dân Trí viết, thời gian qua, Kim Thư tập trung cho công việc quản lý nhà hàng, quán ăn. Dù không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Ở tuổi 48, Kim Thư vẫn giữ nét trẻ trung, rạng rỡ. Tự nhận mình "lười" chăm sóc bản thân, nhưng sau khi được bạn bè nhắc nhở, cô bắt đầu chơi thể thao, bén duyên với bộ môn pickleball.