Nam ca sĩ - em trai Hoài Linh hát ở trại giam Xuyên Mộc

Hôm 23/1, Dương Triệu Vũ cùng Đàm Vĩnh Hưng đã có buổi trình diễn tại trại giam Xuyên Mộc, TP.HCM… và nhận được sự hưởng ứng, cổ vũ nhiệt tình của các phạm nhân đang trong quá trình cải tạo. Không chỉ vậy, các cán bộ ở trại giam cũng bày tỏ sự quý mến đối với nam ca sĩ.

Dương Triệu Vũ còn chia sẻ ảnh chụp với các cán bộ nữ tại trại giam cùng dòng status vô cùng dễ thương: "Hôm nay vô trại giam được thả tim nè".

Nói về show diễn đặc biệt này, Dương Triệu Vũ bày tỏ: “Sân khấu này không có ánh đèn màu, khán giả không mặc đồ hiệu nhưng đây là show diễn cháy nhất của tôi. Tôi đến nơi đó không phải để phán xét mà là để mang một chút niềm vui đến cho những người đang tìm lại chính mình.

Người ta thường nghĩ nơi này lạnh lẽo lắm nhưng khi âm nhạc vang lên, mọi khoảng cách đều bị xóa nhòa, chỉ còn lại tình người và những nụ cười. Mong rằng chút năng lượng đó sẽ là động lực để mọi người cải tạo tốt, sớm trở về với gia đình”.

Ca sĩ Dương Triệu Vũ sinh năm 1984, tên thật là Võ Nguyễn Tuấn Linh. Anh là em ruột của NSƯT Hoài Linh. Trong 6 anh chị em nhà Hoài Linh, chỉ có Dương Triệu Vũ là chưa lập gia đình dù đang có cuộc sống viên mãn cả về sự nghiệp lẫn tài chính.

Dương Triệu Vũ theo gia đình sang Mỹ năm 9 tuổi. Ngay từ bé, anh đã sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và chính thức trở thành ca sĩ vào năm 2004 cho một trung tâm ca nhạc hải ngoại. Năm 2010, anh mới trở về Việt Nam hoạt động.

Dương Triệu Vũ từng ra mắt các album Thiên đàng đánh mất (2007), Em ở đâu (2009), Mãi mãi bên em (2010), Siêu nhân (2011)... Anh đoạt giải "Ca sĩ được công chúng yêu thích" của Mai Vàng năm 2011.