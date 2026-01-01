Quách Ngọc Tuyên: “Tôi không muốn khóc lóc, có chơi có chịu, nợ thì mình tự biết, tự xoay”

Quách Ngọc Tuyên chuẩn bị ra mắt phim "Xuân Hạ Được Thu Đông", nhân dịp này, nam diễn viên đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện xung quanh dự án và cả ân tình với danh hài Hoài Linh – một người anh thân thiết đã 20 năm nhưng lần đầu tiên tham gia phim do nam diễn viên sản xuất.

- Phim Trăng Điên vừa ra mắt chưa bao lâu, anh đã lại phát hành phim mới. Điều gì khiến anh liên tục ra sản phẩm như vậy?

Tôi mong muốn, mỗi năm đều làm phim Tết cho mọi người xem. Tôi không biết sẽ duy trì được bao lâu nhưng làm được càng nhiều càng tốt. Vì nguyên 1 năm, mọi người phải lao ra ngoài đi làm, vì cuộc sống mưu sinh, thì cuối năm mình làm sản phẩm cho khán giả giải trí.

Tôi biết là có nhiều chỗ để giải trí nhưng những khán giả ở tỉnh xa, không tới được các cụm rạp xem phim thì chỉ cần chiếc điện thoại có wifi là xem được rồi. Thứ nhất là khán giả có cái giải trí cuối năm, thứ hai là để khán giả không quên mình.

Danh hài Hoài Linh và Quách Ngọc Tuyên trong một cảnh quay phim Xuân Hạ Được Thu Đông.

- Gần 20 năm trước, anh đã làm việc với danh hài Hoài Linh, đến nay vẫn đang diễn tại sân khấu của Hoài Linh nhưng tại sao đến tận bây giờ, anh mới mời đàn anh gia phim do mình sản xuất?

Lúc làm kịch bản, tôi đã hình dung nhân vật đó là anh Hoài Linh nhưng chưa dám nói. Tôi chỉ ướm lời trước với anh Linh. Tôi bảo, sắp tới, em có dự án nào phù hợp thì anh chơi với em nha. Tôi không dám nói thẳng vì mình chưa có kịch bản, chưa biết nhân vật hay hay dở.

Tôi làm rất nhiều dự án rồi, khán giả và mọi người cứ thắc mắc, các anh em từng diễn ở Nụ Cười Mới đều xuất hiện trong dự án của Quách Ngọc Tuyên mà sao không thấy anh Hoài Linh. Tôi muốn mời anh Hoài Linh lắm nhưng tất cả các dự án đó đều không có vai phù hợp với anh Linh.

Tôi nghĩ, khi mời ai đó thì vai đó phải đàng hoàng, khán giả xem phải thấy vai đó thú vị, chứ không phải mình mời 1 người nổi tiếng giống anh Linh hay Vân Trang, Mạc Văn Khoa mà vào vai khách mời rồi tận dụng tên của họ làm truyền thông. Khi thấy vai này phù hợp với anh Hoài Linh, tôi mới dám mời. Lúc anh Linh nhận lời, tôi vỡ òa, sung sướng vì vai này thực sự rất hợp với anh Linh.

Trên phim trường. (Ảnh trong bài do nhân vật cung cấp)

- Trong quá trình làm việc thì sao thưa anh?

Ra hiện trường, tôi bất ngờ về cách làm việc của mọi người, ai cũng dễ thương, giống như là đoàn phim gia đình vậy. Có những bạn 2 ngày sau mới quay nhưng vẫn theo đoàn phim lên đó chơi trước. Ai quay thì quay, ai chưa quay thì xách xe máy đi chill chill, đói thì về ăn cơm.

Trong quá trình quay, mọi người thương tôi lắm. Hôm đầu tiên quay từ 6 giờ sáng đến 11 rưỡi đêm, 6 rưỡi sáng hôm sau lại quay tiếp đến 1 rưỡi khuya. Hôm sau tiếp tục quay tới 3 rưỡi sáng. Thời gian ngủ nghỉ rất ít nhưng ai cũng năng lượng.

Trong đoàn, anh Hoài Linh là người lớn tuổi nhất nên tôi sợ anh Linh mệt, đuối sức nhưng anh em chơi tới đâu, anh Linh chơi tới đó.

- Với dàn diễn viên này, anh phải trả cát-xê trả như nào cho vừa?

Nếu trả thẳng như một dự án của 1 người bình thường đầu tư thì trả không nổi đâu. Tôi nói thật. Được cái, gần như tất cả anh em trong ê-kíp, không ai hỏi lương thế nào. Mọi người bảo tự cân nhắc, tự xoay sở, tự tính đi.

Tôi rất cảm ơn anh em ê-kíp, mọi người vất vả với tôi rất nhiều. Và tôi cũng rất cám ơn bà con ở Đạ Thẻ, Lâm Đồng. Trong phim có những phân đoạn cần vài chục diễn viên quần chúng thì bà con tới với tôi liền. Mọi người không lấy tiền còn đem cả đồ ăn thức uống đến cho đoàn. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ tôi rất nhiều. Hạnh phúc nhất của một diễn viên là đi tới đâu cũng được mọi người yêu thương, ủng hộ.

Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng.

- Anh vừa xây nhà cho cha mẹ ở quê, vừa mở chi nhánh mới của nhà hàng sushi, vừa làm xong phim Trăng Điên tốn không ít tiền bạc. Anh lại có có thói quen trả lương cho mọi người ngay khi phim đóng máy. Lần này, thì sao?

Vẫn y chang như vậy. Vừa xong dự án là tôi gửi tất cả mọi người, không chỉ diễn viên mà toàn bộ anh em ê-kíp từ hậu trường, thư ký, makeup….

Mọi người đã thương tôi, làm hỗ trợ, không quan tâm giá cát-xê như nào thì mình phải gửi lương ngay. Bản thân tôi cũng là diễn viên, vừa làm xong mà nhận lương ngay, hạnh phúc lắm dù không biết nhiều hay ít. Từ tâm lý đó của chính tôi nên tôi nghĩ mọi người cũng vậy. Do đó, khi làm bất cứ dự án nào, tôi đều cố gắng duy trì.

- Nhìn lại năm 2025, anh có suy nghĩ gì?

Tôi có thói quen nhìn lại xem 1 năm qua, mình đã làm được những gì. Có nhiều đêm vợ chồng tôi cũng nằm và nói chuyện với nhau như vậy. Tôi bảo Hân: Nguyên năm nay, mình làm được những điều đó là thật luôn hả vợ? Tôi không tin là mình có thể làm được vậy. Tôi cũng không biết là mình xoay tiền ở đâu ra nữa.

Tôi không phải là người giàu có kiểu đại gia như các anh em, luôn có sẵn trong túi, trong tài khoản vài chục tỉ đồng. Nhiều người nhìn vô cứ nghĩ tôi giàu lắm nhưng không, tôi nghèo lắm, không giàu.

Tôi không tin được là mình lại hoàn thành được ước mơ xây nhà cho ba mẹ ở dưới quê. Tôi mở thêm được 1 nhà hàng sushi ở Bình Tân, cũng khá hoành tráng. Tôi sản xuất được 3 dự án phim. Đó là thành quả của tôi trong năm 2025.

Quách Ngọc Tuyên có 1năm 2025 đầy rực rỡ.

- Xin hỏi thẳng, giờ anh có đang nợ tiền không?

Tôi không muốn khóc lóc, có chơi có chịu. Nợ thì mình tự biết, tự xoay (cười).

- Cảm ơn anh đã chia sẻ!