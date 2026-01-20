Tú Dưa nói thẳng về cát-xê của Anh Quân Idol, tiết lộ thu nhập hơn 1 tỷ 1 tháng

Chiều ngày 20/1, tại TPHCM, ca sĩ Anh Quân Idol đã chính thức giới thiệu MV “Trong mắt có em”, một sáng tác mới của Đạt G. Xuất hiện tại buổi họp báo còn có ca nhạc sĩ Mars Anh Tú (Tú Dưa) cũng là ông chủ công ty quản lý của Anh Quân Idol cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Tại sự kiện, khi được hỏi về giá cát-xê, Tú Dưa đã thẳng thắn cho biết, thu nhập trong 2 tháng cuối năm vừa qua của Anh Quân lên đến hơn 1 tỷ đồng/ tháng.

Theo đó, cát-xê hát sự kiện của Anh Quân giao động từ 70 đến 80 triệu 1 show. 2 tháng cuối năm vừa qua, mỗi tháng nam ca sĩ hát 15 show, tương đương hơn 1 tỷ đồng 1 tháng.

Từ trái qua: Anh Quân Idol, Tú Dưa, MC Nguyên Khang. Tú Dưa tiết lộ cát-xê của nam ca sĩ đang do công ty anh quản lý.

Cụ thể, Tú Dưa nói: “Tôi không nắm rõ quá về cát-xê của Quân cho tới gần đây, một người bạn muốn book show Quân. Bạn ấy đã điện cho quản lý rồi nhưng vẫn muốn check lại tôi. Qua lần đó, tôi mới biết giá cát-xê của Quân.

Trước khi Quân đến với tôi, tôi hỏi Quân lương đang bao nhiêu? Quân bảo 20 triệu 1 show, tháng 4,5 show. Sau đó tôi chờ mãi mới thấy 1 show, 2 tháng sau tôi bảo, “tạm thời nghỉ đi, tập thể dục thể thao đi, mọi việc để anh làm”.

Hiện tại, cát-xê của Quân với sự kiện là giao động từ 70 đến 80 triệu. Hát phòng trà là 50 triệu. 2 tháng vừa rồi là tháng nào, Quân cũng hát khoảng 15 show.

Tôi đang hy vọng, sau bài hát mới này thì tôi mong là năm sau, cát-xê của Quân sẽ tăng lên 120 triệu với hát sự kiện. Con số đó hoàn toàn xứng đáng với những gì chúng tôi đồng hành với Quân”.

Ca sĩ Anh Quân Idol.

Cũng tại sự kiện, khi được hỏi trong quá trình hợp tác giữa công ty quản lý và ca sĩ, đôi bên có mâu thuẫn không, Tú Dưa bày tỏ: “Làm mới lại một nghệ sĩ quen mặt rồi sao cho tốt hơn là điều rất khó. Bản thân tôi luôn nói với các nghệ sĩ, không riêng gì Quân, khi làm sản phẩm thì bắt buộc phải chỉn chu, chi tiết từ hình ảnh đến âm nhạc. Vì khi ra sản phẩm rồi thì chúng ta không còn cơ hội để sửa chữa nữa.

Tôi nói với Quân,hôm nay em đang được cát-xê như này, ngày mai, em phải được cát-xê lớn hơn thì đương nhiên kinh phí đầu tư cũng phải lớn hơn. Muốn được người ta trả số tiền như vậy thì bản thân mình phải nâng cấp mình lên.

Tôi luôn là người kèm cặp Quân rất chặt trong suốt 2 năm vừa qua, nhất là nghề nghiệp. Quân giờ thay đổi rất nhiều. Quân không có cơ hội bật lại tôi đâu, chỉ có lắng nghe và tin tưởng tôi 100%”.

Anh Quân Idol và đàn anh ngoài đời khá thân thiết.

Anh Quân Idol tên thật là Nguyễn Văn Quân, sở hữu giọng nam cao, sáng và lạ. Anh Quân tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, khoa thanh nhạc, từng đoạt giải nhất giọng hát hay hàng tháng với ca khúc Rêu Phong năm 2007.

Năm 2011 giải bạc cuộc thi tiếng hát truyền hình tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt để lại nhiều dấu ấn chính là năm 2012 Quân đã dự thi cuộc thi Vietnam idol và đã lọt vào top 7.

Nam ca sĩ sở hữu nhiều hit như: Có anh ở đây rồi, Anh mệt rồi, Anh đi nhé, Cảm ơn vì tất cả, Vô tư,... Gần đây nhất, ca khúc E là không thể của Anh Quân bất ngờ lọt "top" bảng xếp âm nhạc thịnh hành sau khi anh hát live tại “Chốn tìm show”, ca khúc hiện đã đạt 100 triệu view.