Nhã Phương sinh con thứ 3, Trường Giang bật khóc xin lỗi vợ

Mới đây, Nhã Phương thông báo sinh con thứ 3. Cô cũng chia sẻ khoảnh khắc vượt cạn mà không có Trường Giang bên cạnh. Nữ diễn viên viết trên trang cá nhân: "Chào con, thiên thần thứ 3 của gia đình. Cứ ngỡ là "tập 3" rồi thì mẹ sẽ bình tĩnh hơn, kinh nghiệm hơn. Nhưng không, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên.

Vẫn là cảm giác hồi hộp, vẫn là sự bỡ ngỡ đến run rẩy khi lần đầu tiên được chạm vào con, ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ này.

Và có một điều không thay đổi, đó là niềm hạnh phúc vỡ òa. Hạnh phúc vì gia đình mình lại đón thêm một thành viên mới. Và hạnh phúc hơn cả là vì Ba Tí, hai anh chị và cả nhà mình luôn ở đó, trao cho mẹ sức mạnh để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng này. Gia đình mình yêu con rất nhiều".

Nhã Phương sinh con thứ 3 vào tối ngày 24/1/2026.

Báo Dân Trí viết, thời gian Nhã Phương mang thai con thứ 3, Trường Giang luôn tận tình chăm sóc. Dù bận rộn với nhiều lịch trình công việc nhưng Trường Giang vẫn san sẻ trách nhiệm, đồng hành với vợ.

Trước đó, cả 2 lần Nhã Phương sinh bé Destiny và bé Hope, Trường Giang đều vắng mặt vì lý do công việc bất khả kháng. Lần này, nam nghệ sĩ chuẩn bị kỹ càng, sắp xếp lịch trình nghỉ ở nhà 12 ngày để chờ vợ sinh.

Tuy nhiên, em bé chào đời trễ so với thời điểm dự sinh, trùng với chuyến công tác xa của Trường Giang nên anh không kịp có mặt vào thời điểm vợ vượt cạn.

Ở xa, nam nghệ sĩ đành gọi điện để động viên vợ trong phòng sinh. Sau đó anh vội vã sắp xếp công việc để tới bệnh viện, tận hưởng niềm hạnh phúc cùng vợ con bên thành viên mới của gia đình.

Trường Giang động viên vợ vượt cạn từ xa, qua điện thoại.

Nam nghệ sĩ cũng chia sẻ, anh cảm thấy có lỗi khi không thể ở bên vợ lúc vợ sinh con. Theo lời nam diễn viên, qua điện thoại chứng kiến vợ vượt cạn, anh đã khóc rất nhiều vì quá sợ.

Tờ tạp chí Tri Thức trích lời nam diễn viên chia sẻ: "Xin lỗi Yêu Thương vì một lần nữa lại không thể cạnh em đón con chào đời! Xin lỗi các con vì đã để mẹ các con đón tiếng khóc chào đời của các con mà không có ba bên cạnh! Ba tệ quá...!! Thôi thì thương ba! Cho ba xin phép trọn vẹn lại với ân tình mà khán giả đã dành cho ba. Cho ba hết mình với tất cả những gì mà tâm ba đã mong ước!”

Trường Giang bày tỏ sự nể phục và tự hào về bà xã sinh năm 1990. Anh gọi cô là "người mạnh mẽ kiên cường nhất trong nhà mình". Nam diễn viên bày tỏ thêm: "Ba khóc nhiều vì đã quá lo sợ! Giờ thì hạnh phúc rồi! Mẹ và em bình an! Yêu Thương ơi! Ba thiên thần đã ra đời bằng tình yêu sâu đậm, sự hi sinh và lòng vị tha mà em đã dành cho anh!"

Ngay sau khi xong việc, Trường Giang lập tức vào viện với 3 mẹ con.

Nhã Phương sinh năm 1990, tham gia diễn xuất từ năm 19 tuổi. Cô từng góp mặt trong các phim điện ảnh như: Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân, 1990...

Trường Giang sinh năm 1983, nổi tiếng từ vai diễn Mười Khó trong liveshow "Bước chân miền Trung" năm 2011. Từ năm 2015 đến nay, anh tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, sân khấu hài, MC, đóng phim điện ảnh.

Trường Giang và Nhã Phương kết hôn vào tháng 9/2018, sau 3 năm hẹn hò với nhiều thăng trầm. Cặp đôi đón con gái đầu lòng Destiny năm 2019, sau đó sinh bé Hope năm 2023.