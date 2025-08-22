Nữ điều dưỡng bị người nhà bệnh nhân hành hung lúc nửa đêm

Trao đổi với Báo Điện tử VTC News, ông Hoàng Văn Chiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình) xác nhận, một nữ điều dưỡng của đơn vị bị người nhà bệnh nhân hành hung ngay trong lúc đang làm nhiệm vụ, do mâu thuẫn liên quan đến việc chuyển khoa điều trị.

Sự việc xảy ra vào khoảng 0h ngày 21/8, khi bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân lớn tuổi có dấu hiệu rối loạn tiêu hoá. Qua thăm khám ban đầu, các y bác sĩ nhận định tình trạng không quá nghiêm trọng và hướng dẫn chuyển bệnh nhân từ khoa Hồi sức tích cực sang khoa Truyền nhiễm để điều trị đúng chuyên môn.

Tuy nhiên, người nhà bệnh nhân không đồng thuận với chỉ định chuyển khoa, dẫn đến tranh cãi và sau đó là hành vi hành hung nữ điều dưỡng đang làm nhiệm vụ. Vụ việc kéo dài khoảng một phút, nhưng khiến nhân viên y tế hoảng sợ.

Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ và công an đã có mặt để xử lý. Đại diện bệnh viện cho biết, người nhà bệnh nhân đã nhận lỗi, xin lỗi và mong muốn giải quyết sự việc theo hướng nội bộ.

Nữ điều dưỡng bị hành hung hiện ổn định sức khỏe và tiếp tục được theo dõi tâm lý.

"Chúng tôi đã báo cáo sự việc với cơ quan công an và sẽ phối hợp đầy đủ để xử lý theo quy định. Đồng thời, bệnh viện kêu gọi người dân và người nhà bệnh nhân tuân thủ hướng dẫn chuyên môn, chung tay xây dựng môi trường khám chữa bệnh văn minh, an toàn", ông Chiến nhấn mạnh.

Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu làm việc với người đàn ông hành hung nhân viên y tế sáng 21/6 (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu).

Bệnh viện cũng cảnh báo, các trường hợp không tuân thủ chỉ định y tế, có hành vi bạo lực với nhân viên y tế sẽ bị xử lý nghiêm để bảo vệ đội ngũ làm nhiệm vụ cứu chữa người bệnh.

Gần đây liên tiếp xảy ra các vụ y bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung. Hồi tháng 3, một bác sĩ ở Gia Lai bị người nhà bệnh nhân hành hung, gây sang chấn tâm lý. Ngày 4/5, một nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định bị người nhà xô đẩy, đánh vào mặt. Người này sau đó đã bị khởi tố với cáo buộc Gây rối trật tự công cộng.

Hôm 25/4, các bác sĩ Trung tâm Y tế Thanh Ba (Phú Thọ) bị người nhà bệnh nhân xô đẩy, tấn công trong lúc cấp cứu cho bệnh nhi 12 tuổi bị sốc phản vệ. Sau đó, người bạo hành điều dưỡng bị phạt hành chính 30 triệu đồng.

Theo số liệu từ Bộ Y tế, phần lớn các vụ bạo lực nhắm vào nhân viên y tế xảy ra tại các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện, với 70% nạn nhân là bác sĩ, 15% điều dưỡng. Nguyên nhân thường xuất phát từ việc người bệnh muốn được khám nhanh, kỹ càng, song thực tế không phải lúc nào cũng đảm bảo được. Những căng thẳng cộng dồn từ phía người nhà, cán bộ y tế quá tải, hành vi bạo lực vì thế dễ bùng nổ.

Nhiều bất cập trong quy định pháp luật khiến việc bảo vệ nhân viên y tế còn lỏng lẻo. Luật pháp hiện hành chưa đủ mạnh để răn đe, những đối tượng tấn công bác sĩ, điều dưỡng hiếm khi bị xử lý thích đáng. Một hệ thống camera, đội bảo vệ chuyên nghiệp hay quy định cụ thể về hành vi xâm phạm sức khỏe, danh dự của y bác sĩ vẫn còn thiếu vắng tại nhiều bệnh viện, tạo kẽ hở cho bạo lực tiếp diễn.

Song, không phải tất cả căng thẳng đều bắt nguồn từ phía thân nhân bệnh nhân. Đôi khi, cách ứng xử, giao tiếp chưa khéo léo của nhân viên y tế vô tình làm gia tăng hiểu lầm.

Gần nhất, ngày 12/5, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện triển khai biện pháp đảm bảo an ninh, có phương án phòng ngừa ứng phó với tình huống gây rối, hành hung nhân viên y tế.



