Nữ diễn viên Việt xuống tóc đi tu, phát tướng gây sốc: Mù quáng vì tình cả trong phim lẫn ngoài đời

Chia sẻ của nữ diễn viên khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Từng được khán giả ưu ái gọi là một trong những gương mặt sáng của phim truyền hình phía Nam, Tú Tri có khoảng thời gian gần như vắng bóng khỏi các hoạt động nghệ thuật. Đến khi xuất hiện trở lại, nữ diễn viên khiến nhiều người bất ngờ vì diện mạo khác lạ, đồng thời lần đầu trải lòng về giai đoạn khủng hoảng tinh thần, phải xuống tóc và đối mặt với căn bệnh trầm cảm. Gần đây, Tú Tri tham gia bộ phim Nợ Đời Vay Trả và thu hút sự quan tâm nhất định của khán giả.

Đảm nhận vai phản diện Bảo Lan - con gái Hương quản Rô, một cô gái đem lòng yêu kép hát Vũ Phương nhưng lại bị cuốn vào cuộc hôn nhân sắp đặt với cậu Ba Vĩnh Tiến. Không cam tâm với số phận và luôn bị tình yêu cũ ám ảnh, Bảo Lan dần trở thành nhân vật phản diện trung tâm của phim. Từ một cô gái bướng bỉnh, hiếu thắng, cô ngày càng lún sâu vào những toan tính, thủ đoạn và sẵn sàng làm mọi cách để níu giữ thứ tình cảm mà mình theo đuổi. Chính sự mù quáng trong tình yêu đã đẩy Bảo Lan đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, trở thành nhân vật khiến khán giả nhiều lần "nóng mặt" sau mỗi tập phát sóng.

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Tú Tri cho biết Bảo Lan là vai ác nhất cô từng đảm nhận. Tuy nhiên, nữ diễn viên không muốn xây dựng nhân vật theo mô-típ ác nữ đơn thuần. Theo cô, mọi hành động cực đoan của Bảo Lan đều xuất phát từ những tổn thương sâu bên trong và sự mù quáng khi yêu. Điều đặc biệt là chất liệu để cô khắc họa tâm lý nhân vật lại đến từ chính câu chuyện của bản thân. "Tôi cũng từng là người mù quáng trong tình yêu nên mới có chuyện từng cạo đầu, xuống tóc đi tu" , Tú Tri thẳng thắn chia sẻ.

Thời điểm Nợ Đời Vay Trả lên sóng cũng là lúc nhiều khán giả bất ngờ trước ngoại hình hiện tại của nữ diễn viên. Bộ phim thực tế đã được ghi hình từ năm 2024, trước khi Tú Tri gặp biến cố về sức khỏe tinh thần. Vì vậy, hình ảnh thon gọn trên màn ảnh hoàn toàn khác với diện mạo hiện tại của cô. Không ít người thậm chí còn hỏi liệu nữ diễn viên có đang mang thai khi thấy cô tăng cân đáng kể sau một thời gian vắng bóng.

Theo Tú Tri, từ tháng 3/2025, cô bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất ổn về tâm lý. Mất ngủ kéo dài, rối loạn cảm xúc và trạng thái căng thẳng liên tục khiến cuộc sống bị đảo lộn. Sau khi được gia đình đưa đi thăm khám, nữ diễn viên được chẩn đoán mắc trầm cảm. Trong giai đoạn tinh thần chưa ổn định, cô quyết định xuống tóc để tìm đến Phật pháp như một cách tịnh tâm, chứ không phải xuất gia như nhiều lời đồn đoán.

Quá trình điều trị cũng khiến Tú Tri tăng hơn 10kg, có thời điểm chạm mốc 67kg - mức cân nặng cao nhất từ trước đến nay. Hiện cô đã giảm được khoảng 3kg nhờ điều chỉnh chế độ ăn uống kết hợp tập luyện đều đặn. Dù vậy, hành trình lấy lại vóc dáng diễn ra khá chậm khi mỗi tháng cô chỉ giảm được khoảng 1kg, trong khi chỉ cần ngưng tập luyện vài tuần là cân nặng có thể tăng trở lại rất nhanh.

Hiện nữ diễn viên dành khoảng ba tiếng mỗi ngày để tập gym nhẹ, đi bộ dốc và đạp xe, với mục tiêu đưa cân nặng về khoảng 55kg. Dù vẫn nhận được lời mời đóng phim, Tú Tri cho biết cô chủ động từ chối vì chưa đủ tự tin với ngoại hình hiện tại. Từng được khán giả ưu ái gọi là mỹ nhân mới phim giờ vàng, cô thừa nhận chính những lời khen về nhan sắc trước đây lại vô tình trở thành áp lực ở thời điểm này.

Sau tất cả biến cố, gia đình là chỗ dựa lớn nhất giúp Tú Tri vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Bên cạnh việc điều trị sức khỏe, cô vẫn duy trì công việc ca hát, tham gia các hoạt động thiện nguyện và cố gắng làm việc để phụ giúp gia đình. Về chuyện tình cảm, nữ diễn viên cho biết hiện chưa sẵn sàng mở lòng với bất kỳ ai. Sau những tổn thương đã trải qua, cô muốn dành thời gian chữa lành, ổn định cuộc sống và lấy lại sự tự tin trước khi nghĩ đến một mối quan hệ mới.

Tú Tri (tên thật Nguyễn Tú Tri, sinh năm 1999, quê Đồng Nai) là diễn viên kiêm ca sĩ hoạt động chủ yếu tại TP.HCM. Cô bước chân vào làng giải trí với vai trò ca sĩ trước khi lấn sân sang diễn xuất. Nhờ sở hữu gương mặt sáng, ngoại hình nổi bật cùng lối diễn tự nhiên, Tú Tri nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của dòng phim truyền hình phía Nam, đặc biệt là các dự án phát sóng trên THVL. Một số tác phẩm cô từng góp mặt có thể kể đến như Mẹ Biển, Bến Đỗ Liêu Xiêu, Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp, Lật Mặt 7: Một Điều Ước và gần đây nhất là Nợ Đời Vay Trả. Song song với diễn xuất, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì hoạt động ca hát và thường xuyên tham gia các chương trình thiện nguyện.