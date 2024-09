Nữ diễn viên "The Glory" qua đời vì nhồi máu não: Cảnh báo 3 dấu hiệu phải đi cấp cứu ngay

Ngày 30/9, tờ Wikitree đưa tin Park Ji Ah (The Glory) đã qua đời ở tuổi 52 vì nhồi máu não. Người cộng sự thân thiết của nữ diễn viên xác nhận tin buồn với truyền thông xứ Hàn: "Gần đây, Park Ji Ah bị nhồi máu não. Dù được đội ngũ y tế tận tâm cứu chữa, cô ấy vẫn không thể phục hồi và đã ra đi. Ji Ah là diễn viên có đam mê mãnh liệt với diễn xuất. Nhưng thật đáng tiếc khi cô ấy giờ đã không còn" .

Được biết, nhồi máu não, căn bệnh khiến nữ diễn viên ra đi mãi mãi, còn được gọi là đột quỵ do thiếu máu cục bộ, nhồi máu não xảy ra do lưu lượng máu đến não bị gián đoạn do các vấn đề với mạch máu cung cấp máu cho não. Việc thiếu nguồn cung cấp máu đầy đủ cho các tế bào não khiến chúng không được cung cấp oxy và các chất dinh dưỡng quan trọng, có thể khiến các phần của não bị chết.

Nhồi máu não chiếm khoảng 80% các ca đột quỵ não, 20% còn lại là xuất huyết não, xuất huyết dưới nhện. Tỷ lệ mắc nhồi máu não hằng năm tương đối cao, khoảng 130/100.000 người/năm.

Về nguyên nhân gây ra tình trạng này, các chuyên gia cho rằng việc cung cấp máu cho não giảm là do xơ vữa động mạch, dẫn đến sự hình thành mảng bám mỡ trong mạch máu gọi là xơ vữa động mạch. Mảng bám mỡ này có thể gây ra huyết khối hoặc cục máu đông trong động mạch cung cấp máu cho não hoặc ở một bộ phận khác của cơ thể, trong trường hợp đó cục máu đông được gọi là thuyên tắc. Một mảnh cục máu đông này có thể vỡ ra và di chuyển đến các mạch máu trong não, nơi nó nằm lại và hình thành nên thuyên tắc não.

Thuyên tắc cũng có thể do rung nhĩ gây ra, có thể khiến cục máu đông hình thành trong tim, sau đó bong ra và di chuyển đến các mạch máu trong não qua dòng máu.

Những người có cholesterol máu cao và huyết áp cao có nguy cơ nhồi máu não cao hơn. Các yếu tố nguy cơ khác bao gồm hút thuốc, béo phì, tiền sử gia đình mắc bệnh tim, tiểu đường và uống quá nhiều rượu.

3 dấu hiệu cảnh báo nhồi máu não phải đi cấp cứu ngay

Theo BV ĐKQT Vinmec, khi thấy bệnh nhân có triệu chứng FAST (tiếng Anh): miệng méo, chân tay yếu, giọng nói thay đổi, cần phải đến bệnh viện ngay.

Một số triệu chứng cảnh báo đột quỵ khác như chóng mặt, đau đầu, chân tay yếu, nói ngọng, hôn mê, co giật... Khi thấy những dấu hiệu này, cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện sớm để điều trị. Bởi nếu vượt quá 'thời gian vàng' điều trị, bệnh nhân có thể bị tàn tật nặng nếu không được điều trị kịp thời, thậm chí là qua đời.

Cách phòng ngừa đột quỵ nói chung và nhồi máu não nói riêng

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), nhiều cơn đột quỵ có thể được ngăn ngừa bằng cách thay đổi lối sống lành mạnh và phối hợp với nhóm chăm sóc sức khỏe để kiểm soát các tình trạng sức khỏe làm tăng nguy cơ đột quỵ. Cụ thể:

- Chọn thực phẩm và đồ uống lành mạnh: Hãy chắc chắn ăn nhiều trái cây và rau tươi. Ăn thực phẩm ít chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và cholesterol và nhiều chất xơ có thể giúp ngăn ngừa cholesterol cao. Hạn chế muối (natri) trong chế độ ăn uống của bạn cũng có thể làm giảm huyết áp. Cholesterol cao và huyết áp cao làm tăng nguy cơ bị đột quỵ.

- Duy trì cân nặng khỏe mạnh: Thừa cân hoặc béo phì làm tăng nguy cơ đột quỵ. Để xác định cân nặng của bạn có nằm trong phạm vi khỏe mạnh hay không, bác sĩ thường tính chỉ số khối cơ thể (BMI) của bạn.

- Tập thể dục thường xuyên: Hoạt động thể chất có thể giúp bạn duy trì cân nặng khỏe mạnh và giảm mức cholesterol và huyết áp. Đối với người lớn, bác sĩ phẫu thuật tổng quát khuyến nghị nên dành 2 giờ 30 phút hoạt động thể chất aerobic cường độ vừa phải, chẳng hạn như đi bộ nhanh, mỗi tuần. Trẻ em và thanh thiếu niên nên dành 1 giờ hoạt động thể chất mỗi ngày.

- Không hút thuốc, hạn chế uống rượu: Hút thuốc lá làm tăng đáng kể nguy cơ đột quỵ. Nếu bạn không hút thuốc, đừng thử nó. Nếu bạn hút thuốc, hãy bỏ thuốc lá sẽ giúp giảm nguy cơ đột quỵ. Tránh uống quá nhiều rượu, vì có thể làm tăng huyết áp. Nam giới không nên uống quá hai ly mỗi ngày, và phụ nữ không nên uống quá một ly mỗi ngày.

- Kiểm soát tình trạng bệnh lý của bản thân, đặc biệt là cholesterol, huyết áp, tiểu đường và bệnh tim.