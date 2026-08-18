Nữ diễn viên quyết ở Việt Nam dù chồng con ở Mỹ

"Thực ra hai đứa con tôi định cư ở Mỹ với chồng tôi còn mình tôi ở Việt Nam" – Đào Vân Anh nói.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ một số khoảnh khắc hậu trường trước buổi tiệc sinh nhật cô tròn 50 tuổi.

Trong lúc đang chuẩn bị tiệc sinh nhật, Thúy Nga bất ngờ khi thấy diễn viên Đào Vân Anh xuất hiện. Được biết, nữ diễn viên vừa ở Việt Nam bay qua Mỹ.

Đào Vân Anh và Thúy Nga

Cô nói: "Hôm nay, tôi đang trang trí vườn thì Đào Vân Anh ập vô, tôi hết hồn hết vía. Tôi bất ngờ lắm vì Đào Vân Anh đến đột ngột quá. Đáng lẽ ngày mai mới là tiệc sinh nhật tôi còn hôm nay đang chuẩn bị thôi, vậy mà Đào Vân Anh lại từ đâu xuất hiện mang theo cả quà sinh nhật cho tôi".

Đào Vân Anh thốt lên: "Trời ơi tôi cũng bất ngờ. Tôi không hề biết mai là sinh nhật Thúy Nga. Tới khi gọi điện, tôi mới biết nên vội đi mua một chiếc bánh gato để tặng Thúy Nga, gọi là chút quà nhỏ chúc mừng sinh nhật. Chắc đây là món quà đầu tiên Thúy Nga được nhận trong sinh nhật này".

Thúy Nga sung sướng nói: "Cảm ơn Đào Vân Anh rất nhiều. Tôi chưa kịp mời ăn gì thì Đào Vân Anh đã chuẩn bị bay về Việt Nam luôn rồi. Đào Vân Anh qua Mỹ chớp nhoáng như một cơn gió, không kịp ở lại tới mai. Phải ba năm rồi tôi mới được gặp Đào Vân Anh vì ba năm rồi tôi chưa về Việt Nam".

Được biết, Đào Vân Anh đem theo cả hai con trai sang thăm Thúy Nga. Thúy Nga nói: "Đào Vân Anh có hai con trai nhưng không hiểu thích con gái hay sao mà cả hai con trai đều để tóc dài như con gái, tôi nhìn lạ lắm nhưng đẹp trai".

Đào Vân Anh giải thích: "Chúng thích để tóc dài từ nhỏ mà, cũng có lúc cắt tóc ngắn nhưng giờ lại để tóc dài lại, theo sở thích thôi.

Tôi qua Mỹ lần này là đi du lịch thôi, cho hai đứa nhỏ đi Disney Land hai ngày rồi đi về. Thực ra hai đứa con tôi định cư ở Mỹ với chồng tôi còn mình tôi ở Việt Nam. Tôi phải ở Việt Nam mới có cơ hội đóng phim, đóng kịch".

Nữ diễn viên cũng tỏ ra bất ngờ khi biết Thúy Nga có tới hai căn biệt thự rộng lớn ở Mỹ.