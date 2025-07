Nữ diễn viên qua đời ở tuổi 31

Theo Sports Kyunghyang, Kang Seo Ha (tên thật: Kang Ye Won) trút hơi thở cuối cùng vào sáng sớm 14/7 tại bệnh viện sau thời gian dài điều trị bệnh. Linh cữu của cô được quàn tại phòng tang lễ số 8, Bệnh viện Đại học Công giáo Seoul (Seoul St. Mary’s Hospital) ở Banpo-dong.

Khán giả và đồng nghiệp xót xa khi cô vẫn hoạt động nghệ thuật cho đến tận những ngày cuối đời. Kang Seo Ha vừa hoàn tất vai trong bộ phim In The Net đóng cùng Kim Seon Ho và Park Gyu Young.

Những người thân cận cho biết cô luôn giữ tinh thần lạc quan, quan tâm đến mọi người cho đến phút cuối.

Nữ diễn viên Kang Seo Ha qua đời ở tuổi 31. Ảnh: Instagram.

Trên tài khoản mạng xã hội cá nhân của nữ diễn viên, nhiều bạn bè và đồng nghiệp đã để lại lời tiễn biệt tiếc thương.

Kang Seo Ha tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc chuyên ngành diễn xuất. Cô bước chân vào làng giải trí năm 2012 qua MV của nhóm Brave Guys. Từ đó, cô dần ghi dấu ấn qua các tác phẩm truyền hình như Schoolgirl detectives , Assembly , Flowers of the Prison, First love again , Through the waves , Heart surgeons và Nobody knows.

Từ năm 2023, cô ký hợp đồng với công ty giải trí Insight MCN, đơn vị kết hợp giữa Insight Entertainment và Showtime Crew, tiếp tục mở rộng hoạt động với tư cách nghệ sĩ đa lĩnh vực.

Tang lễ của Kang Seo Ha sẽ được cử hành vào sáng 16/7 lúc 7h40 phút. Sau đó, linh cữu sẽ được đưa về an táng tại quê nhà ở huyện Haman, tỉnh Gyeongnam.