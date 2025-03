Nữ diễn viên phim kinh dị 35 tuổi mà trẻ như 20, có lối sống thế này bảo sao ‘body siêu thực’

Nữ diễn viên phim kinh dị 35 tuổi mà trẻ như 20

Khi nói đến những nữ diễn viên xinh đẹp và quyến rũ ở châu Á, không thể không nhắc tới cái tên Lâm Minh Trinh.

Lâm Minh Trinh, sinh ngày 1 tháng 6 năm 1990, là một nữ diễn viên người Malaysia hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh ở Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc) và Hồng Kông (Trung Quốc).

Ban đầu, Lâm Minh Trinh ra mắt với tư cách là một ca sĩ tại Đài Loan. Sau đó, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với các bộ phim tình cảm lãng mạn Love Me và Prince of Wolf (năm 2016). Cô nổi tiếng ở Hồng Kông với vai diễn trong bộ phim kinh dị hài kịch Vampire Cleanup Department (2017) và kể từ đó đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm khác.

Theo trang tin HK01, Lâm Minh Trinh được mệnh danh “nữ thần Malaysia”. Cô có chiều cao không quá nổi trội (1m59) nhưng thân hình cực kỳ cân đối và gợi cảm, được nhận xét là ‘body siêu thực’. Không chỉ vậy, nữ diễn viên 35 tuổi còn thường xuyên diện những bộ trang phục trẻ trung, năng động, trông trẻ như 20 tuổi trong nhiều bộ ảnh.

Với vẻ ngoài nội trội và tài năng diễn xuất, nữ diễn viên 35 tuổi có lượng fan đông đảo. Tài khoản Instagram cá nhân của cô có 1,6 triệu người theo dõi. Loạt ảnh Lâm Minh Trinh đăng tải thường xuyên hút được hàng chục nghìn lượt thích và hàng trăm bình luận.

Một người dùng Instagram khen Lâm Minh Trinh “quyến rũ và dễ thương”. Trong khi đó, người khác viết “quá đẹp và cuốn hút”.

Người thứ ba chỉ bình luận đơn giản “đẹp quá đi thôi” và người thứ tư bày tỏ cảm xúc “yêu bạn, nữ thần”.

Lối sống năng động của Lâm Minh Trinh

Qua các bức ảnh được Lâm Minh Trinh đăng tải trên Instagram, có thể thấy cô là một người có lối sống rất năng động. Năm 2024, cô tham gia một giải chạy marathon ở Đài Loan, chia sẻ những bức ảnh khởi động ở vạch xuất phát và sẵn sàng dự thi. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng rất thích nhảy múa. Trong một clip, cô tự tin nhảy tự do cùng bạn bè, mặc một chiếc áo croptop khoe vòng eo không chút mỡ thừa.Lâm Minh Trinh tham gia một giải chạy marathon.

Lâm Minh Trinh tham gia chạy marathon

Cô cũng thích nhảy múa và thường xuyên đăng clip nhảy lên mạng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các hoạt động thể chất có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Các lợi ích này bao gồm giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, giảm nguy cơ tăng huyết áp, ung thư, tiểu đường loại 2, té ngã và cải thiện sức khỏe tâm thần, sức khỏe nhận thức, giấc ngủ.

Đặc biệt, hoạt động thể chất thường xuyên cũng giúp giảm mỡ hiệu quả, tăng cường cơ bắp, qua đó, giúp mọi người có thân hình săn chắc hơn.

Dưới đây, hãy cùng nhìn ngắm thêm các bức ảnh khác của Lâm Minh Trinh.

Lâm Minh Trinh có thân hình cân đối, gợi cảm.

Cô được mệnh danh là "nữ thần Malaysia".

Nữ diễn viên 35 tuổi có phong cách trẻ trung, năng động.

Lâm Minh Trinh trong một sự kiện thảm đỏ gần đây.

Nữ diễn viên trở thành gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu.

Cô thường xuyên chụp ảnh thời trang, quảng cáo.

Nhiều người nhận xét Lâm Minh Trinh trẻ như 20 tuổi.

Nữ diễn viên có tới 1,6 triệu người theo dõi trên Instagram.

Ngọc Hân