Nữ diễn viên P. đi bắt quả tang ngoại tình, nhận hậu quả không ngờ

Nữ diễn viên P. bị “phim vận vào đời”, bắt quả tang ngoại tình cả trên phim lẫn đời thật.

Sáng 13/5, tờ Koreaboo đưa tin, nữ diễn viên nổi tiếng Park Sun Young (phim Thế Giới Hôn Nhân) đã xuất hiện trên chương trình My Little Old Boy và có những chia sẻ gây xôn xao về 1 lần bắt quả tang người quen đi ngoại tình, “quan hệ ngoài luồng”. Ngay trên sóng truyền hình, nữ minh tinh họ Park khẳng định cô từng tận mắt trông thấy chồng của bạn thân vụng trộm với gái lạ. Đáng nói, trong tác phẩm truyền hình gây sốt 1 thời Thế Giới Hôn Nhân, Park Sun Young cũng hóa thân vào nhân vật chứng kiến cảnh tượng chồng của 1 người bạn tòm tem với nhân tình ở bên ngoài. Nói cách khác, mỹ nhân họ Park đã bị “phim vận vào đời” khi tình huống trên phim lại xảy ra ngay giữa cuộc sống đời thực của cô.

Cũng trong chương trình My Little Old Boy, nữ diễn viên họ Park hé lộ luôn cách xử trí của bản thân khi gặp phải tình huống oái oăm. Theo đó, nữ nghệ sĩ đã vội đi mật báo cho người bạn thân biết chuyện cô ấy bị ông xã phản bội. Ban đầu Park Sun Young còn tưởng người chị em tốt của mình sẽ sáng mắt ra, đồng thời ra tay xử đẹp tiểu tam lẫn gã chồng ngoại tình, ai dè mọi chuyện lại khác xa với những gì nữ diễn viên hình dung.

“Sau khi cân nhắc kĩ càng, tôi quyết định nói cho bạn thân biết chuyện cô ấy bị chồng ‘cắm sừng’. Lúc đầu tôi còn tưởng họ sẽ ly dị. Nhưng trên thực tế, bạn tôi vẫn quyết định chung sống với gã chồng ngoại tình trong sự đau khổ. Bạn tôi vẫn tiếp tục chịu đựng nỗi đau đó cho tới tận ngày hôm nay. Sau khi tôi kể cho bạn mình biết chuyện chồng cô ấy ngoại tình, tình bạn giữa chúng tôi cũng chính thức tan vỡ”, Park Sun Young nhớ lại thời điểm phanh phui vụ chồng bạn thân ngoại tình.

Ngay trên sóng truyền hình, Park Sun Young cho biết cô từng phanh phui chuyện ngoại tình của chồng bạn thân. Kết quả, tình chị em thân thiết giữa nữ minh tinh và người bạn này đã bị hủy hoại. Ảnh: Naver

Trong bộ phim Thế Giới Hôn Nhân, Park Sun Young cũng đảm nhận vai diễn người phụ nữ tận mắt chứng kiến chồng của bạn “quan hệ ngoài luồng”. Ảnh: Nate

Sau khi lắng nghe những chia sẻ từ Park Sun Young, 1 thành viên cố định trong show My Little Old Boy đã nêu ra quan điểm của cá nhân mình: “Tốt nhất là không nên can dự vào chuyện gia đình nhà người khác”.

Những chia sẻ của Park Sun Young ở show My Little Old Boy đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Ảnh: X

Park Sun Young sinh năm 1976, chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 19 tuổi thông qua cuộc thi Tìm kiếm tài năng do đài KBS tổ chức. Trong suốt gần 20 năm miệt mài đóng phim, nữ diễn viên khẳng định tên tuổi bằng loạt vai diễn có chiều sâu. Người đẹp trở nên quen mặt với khán giả làn sóng Hallyu nhờ nhiều tác phẩm ăn khách như Thế Giới Hôn Nhân, Sự Thật, Thời Thanh Xuân, Cô Gái Xinh Đẹp, Nàng Jang Hee Bin...

Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc hôn nhân viên mãn của Park Sun Young cũng khiến báo chí xứ Hàn tốn nhiều giấy mực. Nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Kim Il Beom hồi năm 2010 trong sự chúc mừng của người hâm mộ. Ông xã Park Sun Young tốt nghiệp ngành Khoa học Chính trị và Ngoại giao tại ngôi trường Đại học Yonsei danh tiếng, từng làm phiên dịch cho 2 cựu Tổng thống Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Kim Il Beom từng công tác tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Mỹ, Iraq...

Do tính chất công việc, cặp đôi thường phải xa cách nhau. Nhưng cả 2 vẫn luôn quan tâm, dõi theo mọi hoạt động của đối phương. Họ vẫn thường trao đổi, động viên tinh thần nhau qua điện thoại, tin nhắn. Những lúc không có lịch trình, Park Sun Young đều tranh thủ bay ra nước ngoài gặp ông xã. Và cứ mỗi lần như vậy, Kim Il Beom luôn tận dụng thời gian rảnh đưa vợ yêu tham quan danh lam thắng cảnh ở nước ngoài.

Tên tuổi nữ diễn viên gắn liền với hàng loạt bộ phim truyền hình nổi tiếng. Ảnh: X