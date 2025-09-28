Nữ diễn viên lấy chồng kém 3 tuổi, đẻ 3 con bật khóc nức nở

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.



Phương Trinh Jolie bật khóc

Ca sĩ – diễn viên Phương Trinh Jolie bật khóc nức nở khi chứng kiến các hoàn cảnh em nhỏ khó khăn. Cô liên tục lau nước mắt và nói: "Hình ảnh những em nhỏ sớm đối mặt với quá nhiều thử thách khiến tôi không khỏi nghẹn ngào, xót xa.

Là mẹ của ba con nhỏ, lại từng làm mẹ đơn thân, bản thân tôi cũng có nhiều nỗi lo và mong muốn con cái được sống tốt, được hạnh phúc.

Vì vậy khi chứng kiến những người mẹ, người cô tần tảo sớm hôm, một mình gồng gánh nuôi con, nuôi cháu, tôi càng thêm cảm phục. Với những chương trình giàu giá trị nhân văn như thế này, dù ghi hình ở đâu, tôi cũng luôn sẵn sàng sắp xếp để tham gia khi nhận được lời mời".

Được biết, Phương Trinh Jolie từng làm mẹ đơn thân trước khi kết hôn với chồng trẻ kém 3 tuổi là diễn viên Lý Bình.

Về phần rapper Wean, anh không ngừng động viên các em nhỏ đã sớm trải qua nỗi đau mất người thân và phải đối mặt với hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Hoa hậu Phương Linh

Anh nói: "Các em đừng tự ti, đừng xem mình là gánh nặng của cha mẹ. Hãy nghĩ mình là cơ hội cho tương lai của gia đình. Mong các em suy nghĩ tích cực hơn, lấy gia đình làm động lực để cố gắng".

Nam rapper cũng bày tỏ sự cảm phục trước ý chí vươn lên của các em. Anh bày tỏ: "Tôi cho rằng, sự kiên trì không ngừng nghỉ chính là thành công lớn nhất mà các bé đang có.

Thậm chí, tôi thừa nhận bản thân đôi lúc còn thiếu kiên trì hơn các em và tin rằng với nỗ lực vượt khó ấy, các bé chắc chắn sẽ thành công trong tương lai".

Hoa hậu Phương Linh xúc động chia sẻ: "Dù lịch trình bận rộn sau đăng quang, tôi vẫn luôn trân trọng cơ hội được tham gia chương trình này.

Cho dù bận hơn nữa, tôi vẫn cố gắng sắp xếp để đến với chương trình. Tôi đã theo dõi Mái ấm gia đình Việt từ lâu và luôn xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của các bé, càng thêm trân trọng hành trình mà chương trình đang thực hiện. Cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện để nghệ sĩ và khán giả được cùng nhau lan tỏa yêu thương".

Quách Tuấn Du thì nói: "Tôi cũng có tuổi thơ nghèo khổ đi bán bánh dạo ở quê, luôn cố gắng để kiếm tiền phụ giúp gia đình và từng bước theo đuổi nghệ thuật, trở thành ca sĩ được nhiều người yêu mến".