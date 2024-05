Nữ diễn viên kết hôn từ tận 5 năm trước mà không ai hay biết, danh tính ông xã khiến công chúng “bật ngửa”

Lễ trao giải Baeksang năm nay chứng kiến nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc chạm tới thành công, đạt được những giải thưởng cao quý. Trong đó, nữ diễn viên Lee Sang Hee (My Name Is Loh Kiwan) cũng là 1 trong những nghệ sĩ chiếm sóng truyền thông với giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất ở mảng điện ảnh. Trên sân khấu nhận giải, cô bất ngờ gửi lời cảm ơn tới ông xã: “Jinyong à, em cảm ơn vì anh đã cưới em làm vợ. Em muốn trở thành 1 người tốt đẹp hơn vì anh đó”.

Lời phát biểu nhận giải của Lee Sang Hee làm cho công chúng không khỏi ngỡ ngàng do trước đó ai cũng nghĩ nữ diễn viên còn độc thân. Phóng viên tờ Xports News đi tìm hiểu và biết được rằng nữ nghệ sĩ họ Lee thực sự đã bí mật kết hôn từ tận 5 năm trước. Đáng nói, chồng Lee Sang Hee hiện đang làm trong lĩnh vực giải trí ở mảng điện ảnh và truyền hình. Điều khiến netizen Hàn Quốc ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa đó chính là việc cả Lee Sang Hee lẫn ông xã đều hoạt động trong showbiz, nhưng bấy lâu nay chẳng ai hay biết nữ diễn viên đã lập gia đình.

Nữ diễn viên họ Lee là 1 trong những nghệ sĩ được tận hưởng niềm vui chiến thắng tại Baeksang năm nay

Lee Sang Hee sinh năm 1983, tốt nghiệp Khoa điều dưỡng và từng làm y tá trước khi chính thức ra mắt làng giải trí. Nữ nghệ sĩ có vai diễn đầu tiên khi đã bước sang tuổi 28. Tới năm 2017, Lee Sang Hee mới bắt đầu được công chúng chú ý tới nhờ giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất mảng điện ảnh tại Baeksang 2017. Trong năm qua, tên tuổi cô vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ Hàn Quốc nhờ vai diễn ấn tượng trong tác phẩm My Name Is Loh Kiwan hợp tác cùng Song Joong Ki.

Nữ diễn viên bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khá muộn so với nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa

Nguồn: Koreaboo